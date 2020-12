Kamervragen Omtzigt over gedrag van Twentse ondernemer Gerard Sanderink

Een incident bij zijn bedrijf Strukton, waar Sanderink een deurwaarder bedreigde en bewijsmateriaal vernietigde, is reden voor CDA-Kamerlid Omtzigt om opnieuw Kamervragen te stellen over de meest besproken topman van Nederland. Omtzigt vindt dat overheidsinstellingen als De Nederlandsche Bank geen zaken meer met Sanderink zouden moeten doen.

Deurwaarder bedreigd met 'knokploeg'

Het moet een bizarre gebeurtenis zijn geweest vorige week maandag, op het hoofdkantoor van Strukton aan de West-Kanaaldijk in Utrecht. De deurwaarder, vergezeld van twee computerdeskundigen, kwam er om beslag te leggen op onder meer het mailaccount van topman Sanderink en de WhatsApp-berichten op zijn mobiele telefoon.

Maar zoals hij bijna zou kunnen verwachten, kreeg hij te maken met een eigenzinnige Sanderink die hem bedreigde met een 'knokploeg'. De 72-jarige moest tot bedaren worden gebracht met de inzet van politie, maar weigerde zijn telefoon af te staan.

Telefoon op afstand gewist

In de ontstane chaos lijkt directeur Hermsen van Strukton met een goed idee te komen. Hij wil even praten met zijn baas en de telefoon wordt even in een afgegrendelde kast gelegd. "Goed idee", vinden de deurwaarder en aanwezige politie, "misschien bedaart Sanderink daardoor".

Of het nou een goedbedoelde interventie of een sluwe tussenkomst was, is niet duidelijk. Maar na afloop blijkt de telefoon op afstand te zijn gewist door mogelijk de vriendin van Sanderink, Rian van Rijbroek. Althans, uit een document dat werd gevonden met inloggegevens bleek dat zij regelmatig de wachtwoorden van zijn accounts veranderde en daarmee is aannemelijk dat zij op afstand Sanderink een dienst bewees.

Sanderink blijft ex beschuldigen

De 72-jarige Sanderink leeft al twee jaar in onmin met zijn ex, Brigitte van Egten. Hij beschuldigt haar van fraude, toen ze nog directeur was bij zijn Goorse zonnepanelenbedrijf DSS. Daarnaast acht hij haar verantwoordelijk voor het veroorzaken van de FIOD-inval bij Strukton in februari 2019. Bewijs daarvoor heeft hij nooit kunnen leveren, daarom hebben meerdere rechters ook geoordeeld dat hij de beschuldigingen niet meer mag doen.

Die gerechtelijke uitspraken lapt hij geregeld aan zijn laars. De opgelegde dwangsommen als gevolg van zijn beschuldigingen aan haar adres hebben hem al ruim een half miljoen euro gekost. Geen reden voor hem om ermee te stoppen, want hij kan het betalen, zoals hij ooit al zei tegen zijn ex: "Mijn zakken zijn dieper dan de jouwe".

Aangifte tegen Sanderink

Brigitte van Egten wil tot nu toe niet reageren op alle berichten. In dit geval reageerde haar advocaat Paul Tjiam wel: "Op het vernietigen van bewijs bij een inbeslagname staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar", zo laat hij fijntjes weten. Volgens Tjiam gaat Van Egten aangifte doen tegen Sanderink en de Strukton-directeur.

Sanderink is 'de weg kwijt'

Van Egten is de ex-vriendin van Sanderink en stond jarenlang aan het hoofd van enkele van zijn bedrijven, waaronder DSS in Goor.

Maar Sanderink (72), eigenaar van onder meer Strukton en IT-bedrijf Centric, vond ongeveer twee jaar geleden in zelfverklaard cyberexpert Rian van Rijbroek zijn nieuwe vriendin. Sindsdien vertrouwt hij een groot deel van zijn omgeving niet meer en hebben vele topmensen van Centric al dan niet gedwongen het bedrijf verlaten. Voor de rechter verklaarden ze geregeld dat Sanderink 'de weg kwijt' is.

Uitspraak op maat

De laatste uitspraak is van een paar weken geleden. Toen oordeelde de Almelose rechter dat Sanderink een rapport met beschuldigingen, dat hij had verstuurd naar personeel, moest terugtrekken en vernietigen. De dwangsom werd verhoogd naar 100.000 euro per dag, tot een maximum van drie miljoen euro. Dat gebeurde speciaal vanwege de 'diepe zakken' van Sanderink.

Ook ministers krijgen beschuldigingen

De beslaglegging bij Strukton is dus een gevolg van de vele gerechtelijke procedures waarin Sanderink en Van Egten zijn verwikkeld.

De ruzie raakt nu ook Strukton, omdat Sanderink met zijn directie-account allerlei instanties en notabelen heeft gemaild met beschuldigingen over zijn ex. Onder anderen minister van Financiën Wopke Hoekstra en Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), ontvingen e-mails met beschuldigingen van hem. DNB is een belangrijke klant van Centric. Ook naar schatting tachtig procent van de Nederlandse gemeenten gebruikt software van Centric in de systemen.

Omtzigt eist opheldering

Kamerlid Omtzigt wil nu opheldering van ministers Wiebes van Economische Zaken en Hoekstra van Financiën. Zo vraagt Omtzigt: "Is het gepast voor DNB en de Nederlandse overheid om zaken te blijven doen met iemand die zich niet aan gerechtelijke uitspraken houdt en gezagsdragers bedreigt en dat nota bene in gevoelige materie zoals ICT en bij gevoelige instellingen zoals DNB?"

Daarnaast wil Omtzigt weten wat de ministers vinden van de "rol van de huidige partner van Sanderink, die de appjes en mails op afstand zou hebben gewist".

Raad van Commissarissen doet niets

Ook wil Omtzigt antwoord op zijn vraag of de Raad van Commissarissen zou moeten optreden "indien een bestuurder duidelijk wetten overtreedt". Tot nu toe vindt Herman Spenkelink, voorzitter van de RvC van Oranjewoud, alles een privékwestie. Daarnaast liet Spenkelink tijdens de laatste vergadering van aandeelhouders juist weten dat de media wat meer respect voor de verdiensten van Sanderink zouden moeten hebben.

Advocaat Van Egten: wie stopt Sanderink?

Advocaat Paul Tjiam zegt niet te begrijpen dat verder niemand in Sanderinks omgeving ingrijpt. "Iedereen die deze kwestie volgt, weet dat de gedragingen van Sanderink steeds erger worden en hij zijn bedrijven, klanten en medewerkers meesleept in zijn persoonlijke vendetta." De mensen om Sanderink heen laten dit volgens de advocaat gewoon gebeuren. Ook de ondernemingsraad en klanten van Strukton en Centric, zoals De Nederlandsche Bank, steken volgens hem hun kop in het zand. "Dit is onbegrijpelijk."