Geschrokken getuige stond met neus op schietpartij Zwolle: 'Er is gericht op elkaar geschoten'

Hij is nog maar nauwelijks bekomen van de schrik, een getuige van een schietpartij gisteren aan de Zwolse Klooienberglaan. Hij stond een meter of vijf van het wapengeweld af. 'Er is gericht op elkaar geschoten'.

De getuige heeft vandaag een afspraak bij de recherche om zijn verhaal te doen. Gisteren zag hij een auto aan komen rijden. Vanaf de bijrijdersplaats werd naar twee mannen op straat geroepen: 'Ik ga je pakken!' Daarna werd er volgens de getuige naar wapens gegrepen en op elkaar geschoten. 'Dat was echt schrikken', aldus de getuige.

De getuige die zijn verhaal exclusief tegenover RTV Oost doet, heeft gisteren snel het kenteken doorgegeven van de auto van waaruit werd geschoten. 'Het ging allemaal zo snel.'

Aanhoudingen

De politie heeft gisteren twee jongemannen opgepakt, voor betrokkenheid bij het incident. Eerst een 24- jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Later op de avond werd een 26-jarige Zwollenaar in zijn huis aangehouden.

Onderzoek

Bij de politie zijn meerdere meldingen binnengekomen dat het zou gaan om een schietpartij, maar een woordvoerder kan nog niet bevestigen dat er daadwerkelijk geschoten is. 'Er zijn geen hulzen of kogels gevonden, er zijn geen inslagen te zien en er zijn gelukkig geen gewonden.' Er is tot laat op de avond onderzoek gedaan.

Drugsoorlog

Of de schietpartij te maken heeft met de drugsoorlog die de stad al een tijd in haar greep houdt, is nog onduidelijk. Ook is niet zeker of er een link is met een schietpartij op ongeveer dezelfde plaats, in oktober vorig jaar. Toen werd in de vroege ochtend een wit busje met twee inzittenden beschoten. Een van hen heeft vervolgens teruggeschoten. De vermeende schutters van dat wapengeweld zitten vast.