Zonnig, warm en nat: hoe 2020 een bijzonder weer-jaar werd

Het terugblikken doen we aan de hand van de vier seizoenen. "Als je het jaar in z'n totaliteit wil samenvatten, kan ik alleen maar zeggen dat het bijzonder zonnig was, veel te warm, maar ook iets nat", zegt Ten Hove. "Dat klinkt wat tegenstrijdig, maar dat is wel de slotconclusie."

Ton ten Hove werpt zijn blik op de vier seizoen én vooruit.

Winter

"De winter? Hebben we die gehad dan? Eigenlijk niet. Ik heb gezien dat eind februari er één dag was met wat natte sneeuw, dat is alle sneeuw geweest in het hele seizoen. De winter was dus weer idioot zacht, sneeuwvrij en het stelde dus niets voor. Het was eigenlijk een verlengde herfst."

Lente

"De lente was echt heel erg zonnig. April was een enorme uitbijter met heel veel zon en heel weinig regen. Er zaten veel dagen in met tempraturen boven de twintig graden. April legde de basis voor een extreem droog en zonnig voorjaar. Mei was dat ook, maar april sprong er écht uit."

Zomer

"Augustus was de meest in het oog springende zomermaand. Een hittegolf van zo'n tien, elf, twaalf dagen onafgebroken. Dat was één van de langste hittegolven uit de geschiedenis, voor zover wij weten. Toch was augustus ook een maand met hele zware onweersbuien."

"In augustus is ontzettend veel regen gevallen, maar wel van plaats tot plaats sterk verschillend. Juni en juli waren iets normaler, maar al met al toch weer heel veel dagen boven de dertig graden. Het was dus andermaal een hele warme zomer, maar ook een grillige. Tropisch warm."

Herfst

"De herfst? Die was geen fluit aan. Het kabbelde voort en er is niets bijzonders over te melden. Vergeet dat maar gauw."

2021

"Voor 2021 heb ik alleen maar hoop. Een echte verwachting heb ik niet. Het is al moeilijk genoeg om een paar dagen vooruit te kijken, laat staan een heel jaar. Als mensen mij nu vragen: 'Ton, wat krijgen we voor een winter?', dan zeg ik: 'Ik bel in maart wel om te vertellen hoe de winter was.'"

"Maar mijn hoop is dat we weer een keer een échte winter krijgen. Niet iedereen zal daar blij mee zijn, maar dan wordt het kind in mij een beetje wakker."

Gisteren namen we afscheid van Ton ten Hove als weerman.