Politie organiseert FIFA-toernooi: "Liever een extra potje gamen dan kattenkwaad uithalen"

Jongeren uit Hengelo en Enschede die zich vervelen kunnen vandaag en morgen meedoen aan een FIFA-toernooi, georganiseerd door de politie. “Er is in deze tijd natuurlijk niks te doen, hiermee willen we voorkomen dat er kattenkwaad komt”, zegt projectleider Roel van de Groes van de politie. De beste speler per gemeente speelt mee in de finale op 31 december en maakt kans op een Playstation 5.

Het is niet iets wat je van de politie zou verwachten: het organiseren van een FIFA-toernooi. Toch is de politie er deze dagen dagen niet alleen voor de veiligheid en handhaving, maar ook om jongeren te vermaken.

Roel van de Groes van de politie is projectleider ‘Gamen met de politie’. Volgens hem is dit ook een van de taken van de politie: “Er is niet zoveel te doen voor jongeren en dit is een mooi alternatief in deze tijd. Wat je vaak ziet deze dagen is dat jeugd op straat gaat hangen met vrienden. Uiteindelijk slaat de verveling dan toe en dan begint het kattenkwaad, wat uiteindelijk baldadigheid wordt."



Rellen

Die ‘baldadigheid' is ook een van de redenen dat de politie en gemeenten dit FIFA-toernooi organiseren samen met e-sports bedrijf ESL Benelux. Nadat er de afgelopen maanden rellen zijn geweest in onder meer Arnhem en Urk wilde de politie fysieke games houden om de jeugd te vermaken. Door de lockdown ging dit niet en daardoor is het omgezet naar online games.

Maar er zullen geen gamende agenten aan meedoen. Van der Groes: ”In deze tijd dat de druk voor agenten hoog is, kunnen we geen mankrachten van de straat afhalen om te gaan gamen.” De politie is wel aanwezig door middel van een chatfunctie: “Zo kunnen we in gesprek en kunnen jongeren vragen aan ons stellen.”

Finale 31 december

Het FIFA toernooi bestaat uit verschillende rondes. Er wordt op lokaal niveau gespeeld tegen tegenstanders uit de eigen gemeente. De beste speler van de gemeente gaat door naar de finale die gespeeld wordt op 31 december. De uiteindelijke winnaar mag zich volgens van der Groes 'FIFA koning' noemen en krijgt een PlayStation 5.



Of ouders hier wel blij mee zijn? Van der Groes denkt van wel: "Ik denk dat ouders liever hebben dat ze nog een extra potje gamen, dan dat mijn collega’s voor de deur staan.”