Kees Smit Tuinmeubelen opent derde vestiging in Venlo

Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo breidt uit naar Venlo. Het bedrijf maakt dat nieuws bekend midden in de lockdown. Een periode waarin de onderneming de eigen winkels in Almelo en Amersfoort gesloten moet houden.

“Het voelt erg dubbel om uitgerekend in deze tijd met dit nieuws naar buiten te treden", aldus algemeen directeur Henk Smit. "Enerzijds zijn wij natuurlijk erg blij dat we deze week een overeenstemming hebben bereikt en de knoop hebben doorgehakt. Anderzijds realiseren wij ons ook dat er veel bedrijven zijn die zich in een heel ander vaarwater bevinden op dit moment."

Het personeel is vanmorgen op de hoogte gebracht van het nieuws via een livestream.

Enkele jaren onderzoek

Een derde vestiging maakt deel uit van de strategie van het bedrijf, aldus Smit. "Wij zijn al ruim driekwart jaar op zoek naar een geschikte locatie." Al enkele jaren wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke uitbreidingslocatie, die nu in Venlo is gevonden. Smit hoopt daar in het voorjaar van 2022 de deuren te openen.

Op dit moment is er nog een stadstuincentrum gevestigd in het pand. "Natuurlijk vinden we het spannend om deze stap te zetten in deze wel heel bijzondere tijd, echter geloven wij in ons concept waarbij onze fysieke winkels en onze webwinkels elkaar versterken. Juist de combinatie maakt het krachtig. Het één kan, in onze ogen, niet zonder het ander.”

Beter bereikbaar

Volgens Smit zijn klanten bereid om ruim anderhalf uur te rijden voor een bezoek aan één van zijn winkels in Almelo en Amersfoort "Door ons nu ook in Venlo te vestigen zijn we nog beter bereikbaar voor klanten uit Brabant, Gelderland en Limburg. Daarnaast worden we nog aantrekkelijker voor onze Duitse en Belgische klanten."

Ook de tuinmeubelen die in Venlo gekocht worden, zullen vanuit het nieuwe distributiecentrum van het bedrijf in Almelo worden geleverd. "Of er in de toekomst in Venlo ook een logistiek centrum komt sluit ik niet uit.", aldus Smit.

Smit werd dit jaar ook geconfronteerd met tegenslag. Begin mei werd een opslagloods van het bedrijf in Vroomshoop getroffen door een grote brand.

De nieuwbouw van het distributiecentrum in Almelo met een opslag van 85.000 vierkante meter is nog in volle gang. De bouw van dat centrum staat overigens los van de grote brand in Vroomshoop. Het distributiecentrum stond al langer in de planning, maar liep vertraging op, onder meer door de stikstofcrisis.

Werkgelegenheid

De nieuwe vestiging in Venlo levert naar schatting zo'n dertig arbeidsplaatsen op in het eerste jaar na de opening, een aantal dat later nog kan groeien.