OM seponeert zaak tegen 'opstandeling' René Beunders: "Een regelrechte eindejaarsknaller"

De zaak tegen opstandeling René Beunders, die zich volgens de gemeente Enschede schuldig zou hebben gemaakt aan smaad en laster, is door het Openbaar Ministerie (OM) geseponeerd. "Geen strafvervolging. Een regelrechte eindejaarsknaller", jubelt Beunders. "Hiermee is de intimidatiepoging van het college definitief mislukt."

René Beunders is initiatiefnemer en drijvende kracht achter Stichting Sociaal Hart Enschede (SHE). Deze stichting komt al enkele jaren op voor mensen die voor zorg of bijstand een beroep moeten doen op de gemeente. Op dat vlak gaat er volgens hem ongelooflijk veel mis, met als gevolg dat burgers zwaar gedupeerd worden.

Daarnaast heeft hij al enige tijd forse kritiek op het functioneren van de gemeentelijke klachtencommissaris. Zij loopt volgens hem aan de leiband van het college, terwijl ze een rots in de branding zou moeten zijn voor inwoners met problemen.

Anonieme brief

Eerder dit jaar ontving Beunders een anonieme brief waarin zeer kritisch over het functioneren van de klachtencommissaris werd geschreven. Hij stuurde de anonieme brief via e-mail door aan onder anderen het college, de gemeenteraad en vele anderen in zijn netwerk.

Deze actie ging de gemeente te ver. Enschede deed aangifte tegen de voorman van SHE wegens smaad en laster. Nu, maanden later, concludeert het Openbaar Ministerie dat het doorsturen van de anonieme brief naar anderen niet strafbaar is. In een brief aan Beunders, gedateerd 24 december, laat het OM weten dat de zaak is afgedaan.

In de zomer deed Beunders aangifte tegen de klachtencommissaris. Deze aangifte werd vroegtijdig beëindigd. Beunders spande een zogeheten artikel 12-procedure aan bij het gerechtshof Leeuwarden-Arnhem. Hij hoopt dat het hof het OM dwingt om alsnog werk te maken van de aangifte. Deze artikel 12-procedure loopt nog.

Veel bewogen jaar

Die boodschap leidt, zo aan het einde van een veelbewogen jaar, tot grote opluchting bij Beunders. Mentaal gezien hing de aangifte als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Want hoewel mensen met verstand van zaken zeiden dat hij zich geen zorgen hoefde te maken, spookten de aangifte en de mogelijke gevolgen toch vaak door zijn hoofd.

Die zorgen zijn nu voorbij. Beunders: "Ik blijf het enorme afgang vinden van dit college dat ze zo ver zijn gegaan. Ik heb al vaker gezegd dat ik mij niet laat intimideren."

Gemeente Enschede

Een woordvoerder van de gemeente kan nog niets over het besluit van het OM zeggen, omdat de brief waarschijnlijk nog op de postkamer van de gemeente ligt. Hij belooft zo snel mogelijk met een reactie te komen.

Terugkijkend op de hele affaire overheerst bij hem vooral de trots dat het hem het afgelopen jaar gelukt is om het functioneren van de klachtencommissaris op de politieke agenda te krijgen. "Dit is het slechtst functionerende klachtencommissariaat sinds 2015, het jaar waarin Enschede voor het eerst een klachtencommissaris aanstelde."

Volgens Beunders heeft Enschede behoefte aan een andersoortige belangenbehartiger. "We hebben gewoon een goede ombudsman nodig. Iemand die ook echt 'klappen' kan uitdelen."

Een ander wapenfeit waarover hij erg tevreden is, is het algemene onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens gaat instellen naar het structureel opvragen van medische gegevens door de gemeente.