Kritiek op beveraanpak waterschap: "De bever hoort in dit landschap thuis"

"Dit is heel bijzonder!", roept Wim Eikelboom uit, terwijl hij naar een bever wijst die roerloos in het water ligt. Eikelboom geeft regelmatig beverexcursies in de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle en weet de verblijfplaats ervan doorgaans moeiteloos te vinden. "Maar normaal gesproken duiken ze snel weg als we dichtbij komen", zegt hij. "Prachtig dat hij nu blijft liggen.

Vijf gangen

Langs de oever van de rivier leven zo'n honderdvijftig bevers, en dat aantal neemt toe. Maar volgens Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt dat ook voor meer schade aan dijken. Afgelopen najaar groeven medewerkers van het waterschap de bevergangen uit en gooiden het weer dicht met zand. Want wanneer een bevergang volstroomt met water kan het gat in de dijk nog groter worden.

Maar de schade is maar marginaal, vindt Eikelboom. Afgelopen jaar ging het om zo'n vijf gangen tussen Deventer en Zwolle. "Als je dat afzet tegenover de tientallen kilometers dijk die er zijn in dit gebied, valt de schade redelijk te verwaarlozen", zegt hij.

Wim Eikelboom (Foto: RTV Oost)

Ruimte aan de rivier

De bever is nog redelijk zeldzaam, hoewel de aantallen gestaag toenemen. Maar dat is juist goed nieuws, zegt Eikelboom. Want het dier past in dit landschap thuis. "Hij voorkomt dat het hier dichtgroeit met boompjes en struikgewas", legt hij uit. "Daardoor geeft hij ruimte aan de rivier. Je kan dus stellen dat de bever juist voor meer veiligheid zorgt. Natuurlijk moeten we het beestje in de gaten houden, want schade aan de dijken is wel degelijk een gevaar, maar extra oplettendheid zou genoeg moeten zijn", besluit hij.