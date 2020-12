Isala Zwolle krijgt 450 bordspellen voor ziekenhuispersoneel

Schenking

De spellen zijn op twee pallets naar het het ziekenhuis gebracht en geschonken door bordspeluitgevrij Sensalot. Arthur Scholten uit Zwolle heeft het spel samen met zijn vrouw bedacht. Zij hebben de pallets overhandigd aan het ziekenhuis. Woensdag worden de dozen aan het personeel uitgedeeld.

Waardering

Het spel is sinds 2011 op de markt en er zijn ruim duizend exemplaren van verkocht. Bij het opruimen van het magazijn ontstond bij de uitgever het idee om de laatste partij te schenken aan het ziekenhuis. Dit met de bedoeling om het personeel een hart onder de riem te steken en hen te bedanken voor de extra inzet in deze corona-tijd.

Middeleeuwen

Volgens Arthur Scholten is Lorrein een familiespel en het lijkt deels op Colonisten van Catan. Het is een spel in de sfeer van de middeleeuwen in de tijd van Karel van Lorreinen, Groot Hertog der Zuiderlijke Nederlanden. De spellen zitten nog in plastic verpakt.

Mooi gebaar

Ellissen van der Toren nam namens het ziekenhuis de partij in ontvangst. Volgens haar zijn dit soort cadeaus welkome geschenken. Op de speciale ic's en verpleegafdelingen voor corona-patienten is het erg druk. De medewerkers zijn erg dankbaar. Er worden ook een paar dozen neergelegd in de ontspanningsruimten voor het personeel. In deze ruimtes zijn bijvoorbeeld ook pingpong-tafels, een biljart en ontspanningsstoelen. Gezellig met collega's een spel spelen draagt ook bij aan ontspanning.