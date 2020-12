MKB-voorzitter Jacco Vonhof optimistisch: "2021 wordt het jaar van herstel"

We zitten middenin een lockdown, het is alle hens aan dek in de zorg en er wordt al rekening gehouden met een derde coronagolf in het voorjaar. Maar voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is ervan overtuigd dat er binnenkort betere tijden aanbreken. "Als het weer goed gaat, gaat het ook snel."

"Januari en februari worden echt niet leuker", stelt Zwollenaar Jacco Vonhof "maar ik hoop dat we met vaccineren het virus eronder krijgen. Dat is het moment om het ondernemerschap te bevorderen." De MKB-voorzitter roept het kabinet op om "investerend de crisis uit te gaan" en niet te gaan bezuinigen om gemaakte kosten terug te verdienen.

"Onderliggend is onze economie gezond, er zijn al tientallen miljarden aan steun verleend maar we moeten niet 'penny wise, pound foolish zijn'. Het kabinet moet de portemonnee trekken om ondernemers op weg te helpen in de nieuwe economie. Velen zien de bodem van hun bankrekening, die hebben bijvoorbeeld straks geen geld om de voorraden aan te vullen als de winkels weer open mogen."

Ruimhartiger

Vonhof is blij met de overheidssteun die al geboden is, maar vindt dat het ruimhartiger mag, zeker voor ondernemers die gedwongen zijn de deuren te sluiten en geen (online)alternatief hebben. "Als je tegen een ondernemer zegt: Gij zult niet ondernemen, dan moet je hem ook steunen. Honderd procent. Er vallen er nu een hele hoop tussen wal en schip."

Zelf is Vonhof eigenaar van schoonmaakorganisatie Novon. Hij ondervond met name tijdens de eerste lockdown aan den lijve de gevolgen van de crisis. "Opeens zaten er vierhonderd man thuis. We wisten niet wat we hen moesten laten doen en of onze rekeningen wel betaald zouden worden. Daar heb ik wakker van gelegen." Door snel om te schakelen naar alternatieve werkzaamheden en de tering naar de nering te zetten, kon Novon overleven.

Lichtpunt

De coronacrisis biedt wat hem betreft ook een lichtpunt. De waardering voor het werk van schoonmakers is gestegen. "Schoonmakers werden gezien als sprookjesfiguren omdat je ze nooit zag. Nu er veel aandacht uitgaat naar hygiëne is hun werk ook zichtbaarder geworden. Schoonmakers redden meer levens dan medisch specialisten. Je moet het alleen wel weten", stelt hij uitdagend.