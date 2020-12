Publiekelijke oproep burgemeester aan inwoners Rijssen-Holten om regels in acht te nemen bij kerkbezoek, of toch niet?

Hoe goed lezen inwoners van een gemeente de antwoorden die een burgemeester geeft op vragen van partijen uit de gemeenteraad? Burgemeester Arco Hofland van de gemeente Rijssen-Holten heeft zijn inwoners wat betreft hoog zitten, blijkt uit antwoorden die hij gaf op vragen van D66. De partij zelf twijfelt en roept de hulp van de media in om een boodschap van de burgemeester te verspreiden over kerkbezoek in zijn gemeente.

Wat is er aan de hand?

D66 stelde op 23 december schriftelijke vragen aan burgemeester Arco Hofland. De partij had de burgemeester gevraagd of hij bereid is de leden van kerken en gemeenten in Rijssen 'rechtstreeks publiekelijk' op te roepen om niet met meer dan dertig mensen een kerkdienst te bezoeken. De partij deed die oproep omdat iedereen gevraagd wordt een bijdrage te leveren aan het zo snel mogelijk omlaag brengen van het aantal besmettingen.

Wat antwoordde de burgemeester?

Die verwees naar een brief die hij al in september naar alle kerkbesturen in Rijssen-Holten stuurde met daarin de oproep te allen tijde de richtlijnen van het RIVM te volgen. Volgens Hofland voldoet die brief nog steeds. In de brief wordt immmers verwezen naar regels uit de toen nog van kracht zijnde noodverordening, dit is nu de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de daarbij behorende regelingen. "Deze brief heeft aan actualiteit niets ingeboet, integendeel.", aldus de burgemeester in zijn antwoord.

Geen publieke oproep dus van de burgemeester?

Jawel, toch wel, vindt Hofland zelf. Hij schrijft dat de beantwoording van de schriftelijke vraag van D66 een publieke beantwoording is en dat hij die dus ziet als een publieke oproep aan kerkbestuurders en kerkgangers. "Middels de website van de gemeente zal hier ook aandacht aan geschonken worden", aldus de burgemeester.

Wat moet je nou met zo'n antwoord?

Dat vroeg D66-raadslid Sander ter Harmsel zich ook af en dus besloot hij de antwoorden van de burgemeester door te sturen naar de media. "Omdat niet veel inwoners de beantwoording op raadsbrieven lezen en ik niet lees dat er een persbericht de deur uitgaat wil ik je vragen om hier aandacht aan te besteden zodat de oproep zijn publiek vindt", schrijft het raadslid.

Even bellen met het raadslid

Ter Harmsel moet lachen als hij de vraag krijgt voorgelegd dat hij zich voor het karretje van de burgemeester laat spannen. "Natuurlijk hadden wij ook liever gezien dat hij een publiekelijke oproep had gedaan in een persbericht of een videoboodschap en het niet had weggemoffeld in de antwoorden op vragen", aldus Ter Harmsel.

Toch is hij niet ontevreden over het antwoord van de burgemeester. "Hij had het ook helemaal kunnen later", zegt het raadslid die betwijfelt of er in de raad van Rijssen-Holten een raadsmeerderheid is te krijgen voor een dergelijk voorstel van de burgemeester. Ter Harmsel waakt er overigens voor om 'een politiek ding' van de oproep te maken. "Maar een rechtstreeks publiek oproep is het inderdaad niet", beaamt Ter Harmsel die aangeeft dat de burgemeester daar nog wel even tijd voor heeft wat hem betreft.