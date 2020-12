Wat vind jij: Mogen jongeren meer ruimte hebben tijdens de coronacrisis?

Dat leidt tot problemen, zien ook pubercoaches van welzijnsorganisatie Avedan in Almelo. De laatste maanden krijgen de coaches veel meer vragen om hulp omdat veel jongeren zich angstig voelen of gestrest zijn door het coronavirus en de veranderingen in hun leven.

Structuur

"Jongeren melden zich omdat zijn of haar ouders nu thuis werken en de spanningen oplopen. Pubers missen structuur en kunnen zich niet zetten tot het maken van huiswerk. Het lijkt erop dat jongeren nu beseffen dat dit allemaal veel langer gaat duren", aldus pubercoach Patricia Kuster.

Moeten jongeren, die nog vol in ontwikkeling zijn, meer ruimte krijgen in deze coronatijd? Of kunnen zij die verantwoordelijk niet dragen? Stem op onze stelling en discussieer mee in de reacties, hier of op Facebook.



Lukt het niet om te stemmen? Klik dan hier.