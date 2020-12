En dan zwemt er ineens een schildpad met jouw naam in de Golf van Thailand: Turtle Diverkees

"Ik maak altijd foto's en video als ik ga duiken. Thuis maak ik daar een filmpje van en dat zet ik op YouTube", vertelt Kees. Het bewuste filmpje uit 2016 werd onlangs door een Thais onderzoeksinstituut bekeken. "Ze hebben twee jaar geleden besloten alle schildpadden die in Thailand onder water leven te identificeren en te kijken wat hun leefgebied is."

"Ze hadden de video op YouTube gezien en vroegen of ik meer materiaal had. Ik heb alles opgestuurd, krijg ik een week later een telefoontje: 'deze specifieke schildpad kunnen we vastleggen als voor het eerst geïdentificeerd door jou'."

Dat is al bijzonder, maar dat hij vervolgens ook de naam voor het dier mocht verzinnen maakte het extra speciaal. "Ik voel me echt vereerd!"

De Turtle Diverkees (Foto: Kees Slot)

Slot noemt zichzelf Diverkees en dus was de naam voor de schildpad niet moeilijk te vinden. Er kwam wel een beetje geluk om de hoek kijken bij het maken van de beelden.

"Normaal maak ik twee of drie foto's en ga ik weer verder. Deze keer ging ik duiken met een buddy, een instructeur en twee mensen die in opleiding waren. Die moesten oefeningen doen onder water. Toen zei de instructeur: 'blijf jij een minuut of vijf met je buddy op dat wrak, dan komen we jullie daarna ophalen en kunnen we verder'. Toen zag ik die schildpad en klikte ik wel lekker door."

Nu wil hij graag terug om zijn naamgenoot nog eens te zien. Door corona is dat lastig, maar de plannen zijn er al wel. "Ik heb al met het instituut gesproken en mag sowieso daar naartoe om te komen kijken. En als ik er ben ga ik zeker naar dat wrak en wie weet zie ik hem dan weer."