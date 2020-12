Zwolse Oudejaarsmoord nog in nevelen gehuld

Op de stoep voor zijn huis werd hij doorzeefd met twintig kogels: Zwollenaar Henk Wolters. De moord die gepleegd werd op de mistige oudejaarsavond van vorig jaar is nog niet opgelost. De politie werkt nog volop aan de zaak. Wolters was afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws, en niet alleen om zijn dood.

Wolters kwam op 31 december 2019 net terug van een oudejaarsfeestje, toen hij werd neergeschoten in de buurt van zijn huis. Hij is al lopend belaagd door een aanhoudende schutter. Wolters werd pas later gevonden in de Buitengasthuisstraat. Wie hem om het leven heeft gebracht is nog steeds onduidelijk.

Seinen

De recherche beschikt wel over een opmerkelijk filmpje, dat kort voor de moord is opgenomen door een buurtbewoner. Die filmt een auto die met de lichten seint en vervolgens wegrijdt. Er komt een andere auto tegemoet. Aan het eind van het filmpje zijn verschillende knallen te horen. Als de opname wordt vertoond bij Opsporing Verzocht, stromen er tientallen tips bij de politie binnen. Of ze bruikbaar zijn, is niet bekend.

Ook is de mogelijke schutter gezien door een groepje jongeren dat vuurwerk aan het afsteken was. Ze zagen in een tunneltje aan de Buitengasthuisstraat een man met een gewatteerde, donkere jas. Hij had een capuchon op.

Lees ook: Zwolse moordzaak-tapes: 'Deze knalt echt, hij blaast zo door je heen'

Henk Wolters was voor zijn dood al in beeld bij de politie. Hij werd gezien als het kopstuk van een bende die handelde in wapens en medicijnen. Dit jaar hebben zich verschillende verdachten bij de rechtbank moeten verantwoorden voor betrokkenheid bij die bende, onder wie zijn zoon en dochter.

Liquidatie

Tijdens het strafproces werd duidelijk dat Wolters onder het vergrootglas heeft gelegen van de opsporingsdiensten na een andere moord in Zwolle. Het gaat om de liquidatie van kok Robert Voorhorst, in september 2014 op de Akkerbergstraat in de wijk Stadshagen. Wolters zou een rol hebben gespeeld in de handel van het moordwapen, een machinegeweer.

Lees ook: Geliquideerde Zwollenaar Henk Wolters betrok zijn dochter in drugshandel

De politie is Wolters vervolgens gaan observeren, afluisteren en filmen. Ook worden zijn rijbewegingen gevolgd met een gps-tracker onder de auto en is zijn huis volgehangen met audio-opnameapparatuur. Op die manier komen verschillende verdachten in beeld, die allemaal samenwerken met Wolters.

Erectiepillen

Op de audiotapes zijn verschillende gesprekken te horen die gaan over wapenhandel. Ook is geregeld het doorladen van een wapen te horen. Maar het was niet de enige handel van Wolters. Ook kon je bij hem terecht voor drugs en medicijnen. Zo verkocht hij onder meer erectiepillen.

Nadat Wolters voor de zaak een jaar in voorarrest heeft gezeten, werd hij kort voor zijn dood op vrije voeten gesteld. Hij mag het eindproces thuis afwachten. Die vrijheid is hem op oudejaarsavond op brute wijze afgenomen. Er ligt 15.000 euro te wachten voor degene met de gouden tip.

Lees ook: Zoon van geliquideerde Henk Wolters in tranen tijdens zitting: 'Hij was een goede vader'