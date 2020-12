Commissarissen Strukton roepen topman Sanderink tot de orde na bedreiging deurwaarder

Strukton moet een actieve rol in het toezicht op topman Gerard Sanderink op zich nemen. Dat zegt Herman Spenkelink, voorzitter van de Raad van Commissarissen van moederbedrijf Oranjewoud. Op het hoofdkantoor van Strukton in Utrecht heeft de Raad van Commissarissen gisteren gesproken met topman Sanderink, naar aanleiding van de bedreiging van een deurwaarder door Sanderink.

"Wat hier gebeurt kan echt niet", laat Herman Spenkelink weten. Het zijn vervelende incidenten die nadelig zijn voor het bedrijf, zo legt hij uit. Volgens hem is Sanderink "een bijzonder mens, anders had hij ook niet zoveel opgebouwd en 15 duizend man aan het werk."

"Maar is het nu zaak om te voorkomen dat Sanderink afbreekt wat hij in al die jaren heeft opgebouwd." Het handelen van Sanderink tijdens een incident, vorige week maandag, is voor Spenkelink nu reden een actievere rol te gaan spelen bij het bedrijf.

Sanderink bedreigt deurwaarder en maakt bewijs kwijt

Het incident is de bedreiging van een deurwaarder en een hulpofficier van justitie tijdens een beslaglegging van bewijs. De deurwaarder kwam om mail- en appcorrespondentie in beslag te nemen. Sanderink bedreigde de deurwaarder met een 'knokploeg' en weigerde z'n telefoon af te staan. Nadat Strukton-directeur Hermens een time-out had voorgesteld, om privé met Sanderink te praten, werd de telefoon tijdelijk in een afgesloten kast gelegd.

Na afloop bleken bestanden op de telefoon op afstand te zijn gewist en was er bewijsmateriaal verdwenen. Volgens advocaat Paul Tjiam, de raadsman van Brigitte van Egten, is dat gebeurd door Rian van Rijbroek, de vriendin van Sanderink. Volgens velen heeft zij een desastreuze invloed op hem. Tjiam laat ook weten dat Van Egten aangifte tegen Sanderink zal gaan doen.

Spenkelink pakt actievere rol

Het incident is reden geweest voor een gesprek tussen commissarissen en Sanderink. Maar over de inhoud van dat gesprek wil voorzitter Spenkelink niks kwijt. Ook wil hij niet vertellen waar die actievere rol precies uit zal bestaan. De komende twee weken zal volgens hem meer duidelijk worden. "Het zou nog wel eens kunnen gaan botsen", vertelt hij aan het Financieel Dagblad.

Overigens zal die actievere rol best moeilijk zijn. Sanderink is niet alleen topman van het beursgenoteerde Oranjewoud, waar Strukton onder valt, maar ook grootaandeelhouder met zo'n 99 procent van de aandelen.

Sanderink blijft ex beschuldigen

De inbeslagname is een uitvloeisel van het spervuur van rechtszaken, waarbij Sanderink steeds opnieuw de uitspraken van rechters overtreedt en dwangsommen moet betalen. Hij blijft herhalen dat z'n ex, Van Egten, fraude heeft gepleegd als directeur bij zijn zonnepanelenbedrijf DSS in Goor en dat zij verantwoordelijk is voor de FIOD inval bij Strukton, februari 2019.

Hardleerse Sanderink krijgt torenhoge dwangsommen opgelegd

Na een wapenstilstand van enkele dagen begin december, was het opnieuw raak en kregen - naast de medewerkers van Strukton en Centric - zelfs premier Rutte, minister Hoekstra en president van De Nederlandse Bank Klaas Knot een rapport over de vermeende fraude van Brigitte van Egten.

In een rechterlijke uitspraak werd Sanderink verplicht het rapport terug te halen en te vernietigen, op last van een extreem hoge dwangsom van maar liefst 100.000 euro per dag. Want de Almelose rechter begreep intussen dat de hardleerse Sanderink - met z'n extreem diepe zakken - alleen als het echt zeer doet gecorrigeerd kan worden.