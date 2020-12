Go Ahead Eagles heeft Griekse proefspeler Botos definitief binnen

De wens van Kees van Wonderen is uitgekomen. De trainer van Go Ahead Eagles hoopte dat de Deventer club erin zou slagen de Griekse proefspeler Giannis-Foivos Botos definitief vast te leggen. En dat is gelukt: de middenvelder wordt voor anderhalf jaar gehuurd van AEK Athene.

Sinds begin december trainde Botos mee bij Go Ahead Eagles, waar hij een dusdanig goede indruk maakte op Van Wonderen, dat de oefenmeester hem maar wat graag wilde vastleggen.

Speelgerechtigd

Of Van Wonderen tegen Jong PSV (5 januari) al een beroep kan doen op zijn nieuwe aanwinst is nog maar de vraag. Het ligt eraan of Botos speelgerechtigd is. "Inmiddels heb ik al vier wedstrijden van Go Ahead Eagles gezien, drie in het stadion en één thuis voor de televisie. Hopelijk kan ik snel laten zien wat ik kan om het team te helpen", zegt Botos.

Paul Bosvelt

Technisch manager Paul Bosvelt is content met het aantrekken van Botos. "Giannis is een dynamische, vaardige speler die goed tussen de linies kan spelen. Hij is weliswaar klein van postuur, maar desondanks fysiek sterk. Daarnaast heeft hij een enorme drive om te presteren", aldus Bosvelt.

Botos is een aanvallende middenvelder, maar hij kan ook als spits of vleugelaanvaller uit de voeten. Bij AEK Athene kwam hij de afgelopen seizoenen negen keer in actie voor het eerste elftal in de competitie, het bekertoernooi en de Europa League. Ook speelt Botos voor Griekenland onder 21.