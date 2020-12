Oliebollenbakkers Zwolle hebben hele nacht doorgewerkt om rijen klanten te bedienen

Gerrit Visscher de afgelopen nacht in zijn oliebollenkraam in Zwolle (Foto: RTV Oost / Mark Bakker)

Oliebollenbakkers hebben de afgelopen nacht doorgewerkt om vandaag de schappen van de winkels en de kramen goed gevuld te krijgen. Zo gesmeerd als het bakken vannacht ging, zo vlot zal de verkoop vandaag ook moeten gaan om lange rijen bij de verkooppunten te voorkomen. Dan helpt het dat er genoeg voorraad is en dat klanten niet hoeven te wachten totdat er weer een nieuwe lading klaar is.

Niet slapen

Gerrit Visscher verkoopt al jaren oliebollen in zijn kraam bij winkelcentrum Aalanden in Zwolle. Hij heeft nu al twee nachten doorgewerkt en bijna niet geslapen. "Ik leef deze dagen op Red Bull en appelflappen", vertelde hij de afgelopen nacht aan verslaggever Mark Bakker.

De oliebollenbakker zag er volgens de verslaggever nog bijzonder fit uit. Maar vanavond, als iedereen oudejaarsavond viert, ligt hij al om acht uur in bed. En zo gaat dat bij hem al vele jaren. "Ik kan met niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst oud en nieuw heb gevierd", zo vertelde hij.

Honderdduizend oliebollen

Stadsbakker Arend Kisteman in Zwolle had in de avond nog een paar uur slaap gepland. Daar is niet veel van terecht gekomen, zo liet hij weten. Ook voor hem was het twee nachten doorwerken.

Kisteman verwacht vandaag een drukke dag. Maar de meeste drukte was toch gisteren. Zo ging het ook met kerst. Op de dag vóór kerst, op 24 december dus, is het vaak het drukst. In elk geval heeft de stadsbakker heel veel oliebollen gebakken. In de afgelopen vier maanden waren dat in totaal bijna honderdduizend oliebollen.

Beperkt assortiment

Visscher beperkt zijn assortiment vandaag tot drie soorten. Hij bakt alleen maar oliebollen met en zonder krenten en appelflappen. Aan al het andere wat hij normaal gesproken ook in het assortiment heeft, komt hij niet toe.

"De mensen willen voornamelijk oliebollen en appelflappen en daar moeten we er dus genoeg van maken", legt hij uit.

Coronamaatregelen

Om te voorkomen dat klanten onvoldoende afstand van elkaar houden zijn er voor beide zaken dranghekken geplaatst. Als er een rij vormt, kunnen klanten zien waar ze moeten staan. Visscher opent zijn kraam al om zes uur in de ochtend.

Hij hoopt op die manier dat zijn klanten wat meer gespreid over de dag komen. Bij De Stadsbakker staat er ook nog een tent voor de zaak om op die manier de winkel wat groter te maken. Kisteman heeft daarnaast ook een bezorgdienst georganiseerd. Zo'n vijftien fietskoeriers van Cycloon leveren op bestelling de oliebollen aan huis.