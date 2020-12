Lazaros Lamprou al weer weg bij FC Twente

Het avontuur van Lazaros Lamprou bij FC Twente is van korte duur. De 23-jarige aanvaller werd sinds het begin van dit seizoen gehuurd van het Griekse PAOK Saloniki, maar na overleg tussen speler en clubs is besloten dat de verhuurperiode vervroegd wordt beëindigd.

"Lazaros heeft bij ons aangegeven dat hij niet gelukkig was met de situatie, hij wilde graag meer spelen. Die garantie konden we hem helaas niet geven. Daarom is dit voor beide partijen een goede oplossing", laat technisch directeur Jan Streuer in een reactie weten.

Lamprou werd deze zomer met veel bombarie binnengehaald in Enschede, maar heeft in de eerste seizoenshelft niet laten zien wat hij in zijn mars heeft. In de Eredivisie kwam hij namens FC Twente tot zeven wedstrijden, daarin was hij goed voor één assist.