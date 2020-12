Vijf Overijsselaars met eigen partij geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezingen

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezing in 2017 werden er 81 partijen geregistreerd. Van de 89 partijnamen die dit keer in de race zijn, gaat het om 26 nieuwe partijen.

De volgende vijf partijen staan geregistreerd in Overijssel:

ASP (Deventer)

PVBNI (Sint Jansklooster)

KRUIS 33 (Enschede)

BBB (Deventer)

Wij zijn Nederland (Enschede)

Nieuwkomers

De ASP (Atheïstisch Seculiere Partij) werd al in 2009 opgericht, maar sloeg de verkiezingen van 2012 en 2017 over. De PVBNI staat voor 'Partij voor behoud van de Nederlandse identiteit' en is opgericht in 2019, terwijl KRUIS 33 een jaar eerder het levenslicht zag.

De BBB staat voor BoerenBurgerBeweging en is een initiatief van Caroline van der Plas uit Deventer. Ze begon haar partij twee jaar geleden en hoopt vijf tot zes zetels te halen in maart 2021. Erwin Versteeg, voormalig PVV-raadslid in Enschede, is de man achter het gloednieuwe Wij zijn Nederland.

Dag van kandidaatstelling

Een geregistreerde naam betekent niet altijd dat die partij ook deelneemt aan de verkiezingen. Dit blijkt pas op de dag van kandidaatstelling, 1 februari 2021. Dan moeten partijen die mee willen doen met de Tweede Kamerverkiezingen hun kandidatenlijsten en overige documenten inleveren.