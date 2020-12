Oud-politieagent uit Enschede veroordeeld voor stalken van ex-vriendin

Een 47-jarige oud-politieman uit Enschede is veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur. De man stalkte zijn ex-vriendin en snuffelde in politiesystemen naar informatie waar hij niets mee te maken had.

De zaak kwam aan het licht toen zijn ex-vriendin naar de politie stapte. Ze was het zat dat de man haar na het verbreken van de relatie steeds lastig viel. Ze vertelde dat de man haar dingen over haar vroegere partner had verteld, die hij in de politiecomputer had gevonden.

Uiteindelijk werd duidelijk dat de man zeker zo'n duizend keer zonder reden gesnuffeld had in het politiesysteem. Hij haalde daar informatie uit over de vrouw en mensen om haar heen, maar ook over dingen in haar omgeving. De oud-agent maakte ook ten onrechte gebruik van politie-informatie in zijn bijbaan als beveiliger in de horeca in Hengelo. Zo zocht hij informatie over gasten die zich niet gedroegen of een horecaverbod hadden.

'Geen boeman'

De oud-politieman ziet niet in dat hij daarmee fout was. De informatie die hij vond kon hij ook zo van andere politiemensen krijgen zei hij. Volgens de 47-jarige is hij "geen boeman" die zomaar informatie doorgaf. "Ik heb er spijt van dat ik de goede naam van de politie heb aangetast."

De oud-politieman werd vrijgesproken van de verdenking dat hij zijn ambtseed schond. Daar was wel bewijs van, maar dat is volgens de rechtbank onterecht verkregen. De man werd tijdens een verhoor niet op zijn rechten als verdachte gewezen.