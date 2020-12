Overijsselse ziekenhuizen schrappen nog geen urgente operaties

Als je in Overijssel dringend zorg nodig hebt, dan is er nog steeds ruimte in de ziekenhuizen. Alle urgente operaties, dat zijn ingrepen die binnen zes weken moeten gebeuren, kunnen nog doorgaan. Minder dringende ingrepen zoals heup- of knieoperaties worden wel grotendeels uitgesteld.

In sommige ziekenhuizen in andere delen van het land worden urgente operaties afgezegd omdat er niet genoeg personeel beschikbaar is, of omdat er geen bedden op de IC meer zijn. Dat is hier nog niet aan de orde, hoewel de ziekenhuizen benadrukken dat de situatie per dag kan veranderen.

Acute of urgente zorg

Voor de acute, niet planbare zorg houden de ziekenhuizen altijd bedden en operatiekamers vrij. Dan gaat het bijvoorbeeld om slachtoffers van een ongeluk, of mensen met een hartinfarct. Bij urgente of semi-spoedzorg is het ook nodig dat er op korte termijn wordt ingegrepen, maar is er nog wel tijd om een operatie in te plannen binnen enkele weken.

Dan gaat het bijvoorbeeld om oncologische operaties, of hartoperaties. Deze gaan allemaal nog door. "Maar het is wel echt alle hens aan dek", zegt woordvoerder Gerben Hart van Isala. "Grootste knelpunt is op dit moment niet de ruimte, maar het beschikbare personeel. De bezetting is heel krap".

Dagstanden

Ook bij de ziekenhuizen in Twente kunnen de urgente operaties doorgaan, zegt woordvoerder Ida Gerda Emmens van Medisch Spectrum Twente. "Maar de situatie kan zomaar ineens veranderen. We bekijken het van dag tot dag, maar de semi-spoedoperaties zullen we zolang mogelijk in de lucht houden, tenzij het echt niet anders kan."

Datzelfde geldt voor Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg. 'Het water staat ons wel aan de lippen", zegt Grietje Leuninge, "maar de acute en urgente zorg kan hier gelukkig nog doorgaan. Maar het kan zo snel veranderen, we werken echt met dagstanden, of zelfs uurstanden."

Personeelstekort

In alle ziekenhuizen is het grootste knelpunt het personeel. "We moeten de planning echt continu aanpassen", vertelt Leuninge. "Er zijn veel mensen ziek, of ze zitten in quarantaine omdat ze zieke huisgenoten hebben, of ze wachten nog op de testuitslag. We werken wel met sneltests voor onze medewerkers maar het blijft elke dag weer afwachten wie er aan het werk kan."

De medewerkers, die zo hadden gehoopt op een paar dagen vrij rond deze tijd, moeten dus allemaal weer vol aan de bak en ook nog invallen voor zieke collega's. Vooral in de operatiekamers en op de IC's gaat het om specialistisch werk dat niet zomaar door een ander overgenomen kan worden.

Niet alles ligt stil

Toch gaat ook veel zorg nog wel 'gewoon' door. Wie met klachten wordt doorverwezen door een huisarts kan nog steeds in een ziekenhuis terecht. De ziekenhuizen doen consulten wat vaker telefonisch of met een videoverbinding, waardoor er toch contact blijft tussen patiënt en behandelaar. Dit is een verschil met de eerste golf toen ziekenhuizen dat nog op poten moesten zetten en er nog veel meer zorg stil kwam te liggen.

Ook poliklinische behandelingen en onderzoeken blijven mogelijk. Afspraken die al zijn ingepland gaan in principe door, zegt Leuninge van Saxenburgh Medisch centrum. "Ik begrijp dat mensen ongerust zijn door alle berichten die ze horen, maar wij nemen op tijd met de patiënten contact op om een afspraak eventueel te wijzigen. Bel ons alsjeblieft niet zelf. Als je niks hoort gaat de afspraak gewoon door zoals gepland."