Lichtstralen tot 30 kilometer: zo gaat de grootste lichtshow van Overijssel eruit zien

Hij heeft betere jaren gekend, Etwin Zijlstra van het Drentse DTL Lichttechniek. Door corona werden zo'n beetje alle evenementen geschrapt en dus zag de Drent een groot deel van zijn orders als sneeuw voor de zon verdwijnen. "Normaal verzorgen wij de jaarwisseling op de Erasmusburg in Rotterdam of in Den Haag. Dat ging allemaal niet door."

Opbouw

Een telefoontje van Enschede Promotie, met de vraag of Zijlstra een lichtshow vanaf de Alphatoren wilde regelen, was dan ook een welkome verrassing. "We hadden gelijk zoiets van: dit zou wel een prachtig moment zijn om toch iets te kunnen doen. En dat is momenteel vrij zeldzaam in Nederland", zegt Zijlstra.

Wij namen een kijkje bij de opbouw van de lichtshow:

Lichtstralen tot 30 kilometer

Volgens de Drent wordt het een lichtshow die niet alleen in Enschede te volgen is. "Wat we hier neer gaan zetten, is op heel grote afstand zichtbaar. Het is een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden, maar deze lampen hebben een enorm krachtige lichtbundel. Als het weer een beetje mee zit, dan zie je de lichtstralen tot twintig of zelfs dertig kilometer in de omtrek."

Zijlstra roept inwoners op om de lasershow vooral vanuit huis te volgen. "Omdat we hier op een hoogte van honderd meter zitten, is het zeker niet de bedoeling dat mensen hier naar toe komen. Vanaf de toren omhoogkijkend, zie je niets of nauwelijks iets. Juist op grote afstand, zie je het spektakel van lichtstralen door de lucht."

De lichtshow begint oudejaarsavond om half elf en duurt tot ongeveer half drie.