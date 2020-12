PEC Zwolle over aanstaand afscheid Stegeman: "Beetje een tweeledig gevoel"

"We hebben wel een beetje een tweeledig gevoel", steekt technisch manager Mike Willems van wal. "Het lijkt wel of John niets goed kan doen bij sommige supporters van PEC. Als we dat sentiment hadden gevolgd, hadden we hem al vier keer moeten ontslaan. In een openhartig en realistisch gesprek zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen dat het beter is na dit seizoen uit elkaar te gaan."

Te weinig punten

PEC bezet de elfde plaats, maar in Zwolle is men ervan overtuigd dat er meer inzit. "Een prima klassering, maar we vinden dat we te weinig punten hebben. Om die reden hebben we dan ook besloten dat we na dit seizoen afscheid van elkaar nemen", vervolgt Willems.

Respecteren

Stegeman respecteert de beslissing die PEC heeft genomen. "De focus heb ik nu dan ook meteen op de tweede seizoenshelft gericht. Daarbij gaat het erom zo goed als mogelijk te presteren en de stijgende lijn qua spel meer om te zetten in resultaat en punten."

Mike Willems (l) en John Stegeman (r) (Foto: Orange Pictures)

Positief afsluiten

"Ik wil mijn tijd bij PEC Zwolle zo positief mogelijk afsluiten en daar ga ik samen met de mensen om mij heen de komende maanden dan ook keihard voor werken", aldus de oefenmeester.

Drukke tijden

Het zijn drukke tijden voor Willems, die gedurende deze korte winterbreak bezig is met het versterken van de selectie van PEC. "Door de komst van Benson Manuel kan in ieder geval een streep. We komen er niet uit met zijn club Royal Antwerp."

Daarnaast zou PEC naar verluidt interesse hebben in voormalig FC Twente-aanvaller Aitor Cantalapiedra. "Hij is een optie, maar niet op heel korte termijn", aldus Willems.