Oud-bestuurder Breman verantwoordelijk voor 1,4 miljoen euro aan spookfacturen

De oud-bestuurder ontkende niet dat de spookfacturen bestonden. Sterker nog: hij stelde dat het onderdeel was van de bedrijfscultuur. Volgens de oud-bestuurder zou het geld dat voor de tapijten was betaald, contant terugvloeien voor het zwart geld-circuit binnen het bedrijf.

Die constructie zou door zijn voorgangers zijn bedacht. Vanuit de zwarte kas zouden onder meer overuren betaald zijn en ook zou de plaatselijke voetbalclub met dat geld zijn gesponsord. Het installatiebedrijf betwist het verhaal van de oud-bestuurder.

Onrechtmatige daad

Volgens de rechtbank maakt het voor de aansprakelijkheid voor de schade niet uit of het zwart geld-verhaal waar is of niet. Het komt erop neer dat de oud-bestuurder willens en wetens het bedrijf rekeningen liet betalen voor diensten die nooit zijn geleverd. Dat is een onrechtmatige daad, het bezorgde het bedrijf schade en voor die schade is hij aansprakelijk.

Ook de twee tapijtgroothandels en hun twee bestuurders zijn volgens de rechtbank dus aansprakelijk. Een andere bestuurder van één van de tapijtgroothandels en een boekhoudmedewerker van het installatiebedrijf zijn niet aansprakelijk.

Weerstand bieden

Zelfs als het verhaal over de zwart geld-cultuur zou kloppen, dan is de schade toe te rekenen aan de oud-bestuurder. Hij had als bestuurder namelijk moeten inzien dat dit ontoelaatbaar was. Van hem had verwacht mogen worden dat hij vanuit zijn positie weerstand zou bieden tegen de druk die op hem zou zijn uitgeoefend, aldus de rechtbank.

Hoeveel de oud-bestuurder en de anderen moeten betalen aan het installatiebedrijf, is nog niet duidelijk. Om dat goed uit te zoeken is meer informatie nodig. Het geld ging zwart in contanten terug naar het bedrijf aldus de oud-bestuurder, en met het geld werden overuren of vakantiegeld uitbetaald. Om de schade goed vast te stellen moet duidelijk worden of het geld inderdaad ten goede kwam aan het installatiebedrijf en zo ja, om hoeveel geld het dan ging.