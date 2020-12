Kleine postvervoerder uit Enschede verliest kort geding van PostNL

Een kleinere postvervoerder uit Enschede die grote branchegenoot PostNL had beschuldigd van machtsmisbruik heeft bot gevangen bij de rechtbank in Den Haag. Volgens de rechter heeft de ondernemer in kwestie onvoldoende hard kunnen maken dat het bedrijf fikse financiële schade lijdt door het handelen van PostNL.

Het ging in dit kort geding om de tarieven en voorwaarden die PostNL hanteert. De postvervoerder deed voorheen voor bepaalde diensten zaken met Sandd, dat is overgenomen door PostNL. De ondernemer betoogde dat PostNL de tarieven en voorwaarden moest blijven hanteren van de overeenkomsten die zij met Sandd had.

Schade in de tonnen

Volgens de klager zou de schade in de tonnen lopen, maar het lukte niet de rechter daarvan te overtuigen. PostNL benadrukte dat zij de dienstverlening aan de ondernemer wenst voort te zetten tegen de voorwaarden en tarieven die ook gelden voor andere postvervoerders die gebruik maken van het netwerk. Daar komt nog bij dat de rechter ook geen steekhoudende argumenten zag om in te stemmen met de eisen van de ondernemer.

PostNL en Sandd zijn al sinds 1 februari één bedrijf. Over de fusie is nog veel juridisch gesteggel. Eerder dit jaar oordeelde een rechter dat de verleende vergunning voor de samensmelting ongeldig is. De overheid heeft hiertegen beroep aangetekend.

Krimpende markt

Het samengaan van de bedrijven was volgens het kabinet nodig om in een krimpende markt de basispostvoorziening in Nederland in stand te kunnen houden. PostNL waarschuwde na de uitspraak van de rechter in juni dat de fusie niet meer ongedaan kan worden gemaakt.