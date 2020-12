Hulp van tien militairen in Twente, slechts vier met een medische achtergrond: "Veel te weinig"

Duizend beschikbare militairen. Duizend, dat was het aantal dat minister Grapperhaus twee dagen geleden nog had genoemd toen het ging over militaire hulp voor de veiligheidsregio's die daar om gevraagd hadden. Uiteindelijk waren er veel minder militairen beschikbaar en komen er slechts tien naar Twente. Van wie vier met een medische achtergrond. Bestuurder Dick ten Brinke van Liberein is teleurgesteld en verwijt minister Grapperhaus 'gebrek aan realiteitszin'.

Met de komst van de militairen geeft Defensie slechts voor een zeer klein deel gehoor aan de noodkreet die de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) in Twente vorige week deden. De druk op het personeel in de verpleeg- en verzorgingshuizen in Twente is groot. De zorginstellingen kampen met een hoog ziekteverzuim, doordat zorgpersoneel ziek is of in quarantaine zit wegens vermoedens van een coronabesmetting.

Cohortafdeling

Natuurlijk zijn de militairen die morgen al komen heel erg welkom. Alle hulp is welkom, maar de vier met een medische achtergrond zijn er wel te weinig, aldus Ten Brinke. Ze worden ingezet op de cohortafdeling van Liberein, op de locatie De Brink in Enschede waar mensen verblijven die het ziekenhuis al wel verlaten hebben maar nog niet naar huis kunnen.

Van de tien militairen die komen, hebben er dus maar vier een medische achtergrond. "Die andere zes kunnen alleen eenvoudige werkzaamheden uitvoeren", aldus Ten Brinke. En begrijp hem niet verkeerd, hij neemt de militairen niets kwalijk. Minister Grapperhaus wel. De minister van Justitie had beloften moeten doen die hij na kon komen. "Hij heeft het in het NOS-journaal over duizend militairen en kan het dan niet nakomen."

Realiteitszin

Of de ministers in Den Haag wel weten waar ze het over hebben als ze praten over de nood in bijvoorbeeld Twente? Ten Brinke denkt van wel. "Maar ze zitten in hun eigen bureaucratische bubbel." Niemand kan alle problemen oplossen, ook minister Grapperhaus niet. Dat weet Ten Brinke best. "Over twee dagen draai ik 47 jaar mee in de zorg." Maar hij had meer realiteitszin van de minister verwacht.

Op de cohortafdeling waar de militairen aan de slag gaan, werken nu nog 16 mensen. Dat waren er ooit 32 maar dat kon niet meer overeind gehouden worden door de voortdurende druk. "Die vier militairen die nu komen, betekent voor twee mensen op die afdeling misschien verlichting", schetst Ten Brinke.

De militairen blijven in ieder geval voor een periode van drie weken. "Daarna kunnen we nog verlengen en dat ik vind prima", aldus Ten Brinke die het goed vindt om eerst eens aan te zien hoe het de komende weken gaat. Over een langer verblijf van de militairen zal later een knoop worden doorgehakt.

Uiterste redmiddel

De hulp van Defensie moet gezien worden als een 'uiterste redmiddel', nu ook het Rode Kruis geen gekwalificeerd zorgpersoneel kan leveren. "Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn", zegt defensieminister Ank Bijleveld uit Goor.

"Defensie kan niet zomaar een complete corona-afdeling uit de grond stampen. Daarvoor hebben we gewoon niet genoeg medisch geschoolde militairen, gespecialiseerd in infectieziekten. Wel springen we bij om het nu al overbelaste zorgpersoneel te helpen. Met ‘handjes’, maar bijvoorbeeld ook logistieke ondersteuning."