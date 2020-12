Weekcijfers coronabesmettingen in IJsselland: lichte daling maar ook lichte stijging onder 70+plussers

Het aantal besmettingen in de Veiligheidsregio IJsselland is in de week van 21 tot en met 28 december licht gedaald. Dat heeft de Veiligheidsregio IJsselland bekendgemaakt. Er was sprake van een licht stijging bij 70-plussers.

In Staphorst en Hardenberg waren de laatste week relatief de meeste besmettingen. In de meeste leeftijdsgroepen in de regio is een geringe daling van het aantal besmettingen, met uitzondering van de leeftijdsgroep zeventig plus; daar is het aantal gestegen. Tussen de zeventig en tachtig jaar zijn 122 besmettingen gemeld, boven de tachtig jaar waren dat er 111.

Meeste besmettingen thuis

Volgens een schatting van het RIVM zijn in bijna een derde van de verpleeghuizen in IJsselland besmettingen gevonden. Dat is evenveel als landelijk. De meeste besmettingen lopen mensen in de regio IJsselland nog steeds op in gezins- of familieverband, oftewel: gewoon thuis.

De voorbereidingen voor de vaccinatiecampagne in regio IJsselland zijn in volle gang. 18 januari start GGD IJsselland met het vaccineren van de eerste zorgmedewerkers in de IJsselhallen in Zwolle. GGD IJsselland richt op de vaccinatielocatie in de IJsselhallen alvast negen priklijnen in, voor de start op 18 januari. In eerste instantie zijn er drie nodig, maar de GGD speelt alvast in op toekomstige vaccinatieaantallen.

Kaartje IJsselland

Op onderstaande kaart vind je het aantal nieuwe besmettingen als gevolg van het coronavirus in Overijssel over de afgelopen twee weken. De gegevens worden één keer per week, doorgaans op dinsdag, bijgewerkt en zijn afkomstig van het RIVM.

