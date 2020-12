Oliebollenactie Vriezenveen ook op alternatieve wijze groot succes

"Het is een noodoplossing, maar wel een hele mooie", zegt Lies Rubingh, lid van de oliebollencommissie. "In tegenstelling tot voorgaande jaren bakken we ze niet meer zelf. Dat komt omdat het gewoon niet te doen is om dan de coronamaatregelen in acht te nemen."

Duizenden oliebollen worden ingepakt en verkocht. (Tekst gaat verder onder de video)

Eén huishouden

Dit jaar worden de oliebollen gebakken door de plaatselijke bakker. "Ze komen dan in vrachtwagens richting ons clubgebouw. Daar pakken we ze in en verdelen we ze onder de bezorgers."

En dat doet één huishouden, zodat er geen maatregelen overtreden worden. "Ja, dat was wel een uitdaging. Hoe ga je duizenden oliebollen inpakken zonder dat er teveel mensen in één ruimte staan? Toen kwam een lid met de gouden tip. We hebben namelijk veel gezinnen die met z'n allen lid zijn. Het gezin dat nu de hele dag aan het inpakken is, bestaat uit allemaal fanatieke oliebollenbakkers."

Belangrijke inkomstenbron

Dat de oliebollenactie op deze manier door kan gaan, is volgens Rubingh erg belangrijk voor de vereniging. "Dit is één van de meest lucratieve geldwervingsacties die we organiseren. De meeste andere acties konden door corona al niet doorgaan, dus we zijn heel blij dat dit nog mogelijk is."

Nog interesse in een oliebol? Dan kan je niet meer bij de Vriezenveense Harmonie terecht. "Nee, alle duizenden oliebollen zijn uitverkocht. Een dag voor tijd al!"