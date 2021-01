Enschedese fotograaf Jeroen Nieuwhuis maakt 'corona-herinneringsboek' voor medewerkers MST

Een week lang mocht fotograaf Jeroen Nieuwhuis met zijn assistenten meelopen in het Enschedese MST. Het resultaat is het fotoboek 'Van Binnen Uit' voor het personeel dat al driekwart jaar in de frontlinie tegen corona strijdt.

Het meest bijzonder om te fotograferen in het ziekenhuis? Voor Jeroen Nieuwhuis is dat het helikopterdek. "Het ging allemaal zo supersnel en gestroomlijnd. Er komt een helikopter aan en er worden patiënten in- of uitgeladen. En dat gaat zo soepeltjes. Voor ons een uitdaging, want je kunt niet vragen of ze even stilstaan of wat willen doen. Dus dat was wel een uitdaging om het zo mooi mogelijk te fotograferen voor mij en m'n assistenten."

Bijzondere opdracht

Nieuwhuis is in het dagelijks leven reclame- en portretfotograaf die voor internationale merken werkt als Heineken, Shimano en Johnnie Walker en daarvoor ook de hele wereld over reist. Zijn bedrijf heet NEW DAY en hij werkt vanuit zijn studio op het platteland in Deurningen.

Hij kwam deze opdracht tegen nadat die was uitgezet op social media door de afdeling voorlichting van het MST. In april afgelopen jaar, in de 'eerste golf'', ging hij een week het ziekenhuis in met z'n assistenten om alles te documenteren. De assistenten zijn er vooral om hem met de belichting te helpen.

Ik heb het ziekenhuis mogen zien van receptie tot helikopterplatform Jeroen Nieuwhuis

Receptie tot helikopterplatform

Met zijn ervaring lijkt de foto-opdracht in het MST nauwelijks spannend, maar daar denkt Nieuwhuis anders over. "Het is zeker bijzonder, dat komt door het onderwerp, niet omdat het op fietsafstand is. Ik heb het ziekenhuis mogen zien van receptie tot helikopterplatform en dat is bijzonder."

Het boek is in een beperkte oplage gedrukt, alleen voor medewerkers van het MST en relaties.

Eind december liep RTV Oost mee in het MST. De reportage daarover is hieronder te bekijken: