Eerst vijf koffie voor de 'juf': kerstvakantie is voorbij, dus thuisonderwijs gaat (weer) beginnen

"Hij is heel enthousiast, maar mama is er nog niet helemaal aan toe. Eerst vijf koffie..." De kerstvakantie zit erop en dat betekent dat de scholen weer open zijn. Tenminste: er wordt weer les gegeven. Vanuit huis, want de schoolgebouwen zijn de komende twee weken nog dicht vanwege de coronamaatregelen. En dus moet RTV Oost-verslaggever Chantal Everaardt vandaag zowel juf als verslaggever zijn.

Het is weer even wennen, al is het niet helemaal nieuw. Aan het begin van de coronacrisis gingen de scholen ook tijdelijk dicht en moest thuis lesgegeven of gevolgd worden. Maar het vergt wel weer wat planning. "Vorige week hebben we een mail gekregen van school met een weektaak: 'dit is de bedoeling dat de kinderen gaan doen'. Toen heb ik zelf een dagschema gemaakt."

"Ik heb een jongen van 7, in groep vier, en een brugpieper. Die redt zich wel, zij volgt teams-lessen. Maar de basisschool moet je bij zijn, tenminste bij groep vier wel."

Alle ballen in de lucht

"Hoe heb ik dat geregeld? Tussen neus en lippen door", lacht Chantal. "Ik werk natuurlijk ook gewoon, mijn vriend ook. We doen maar wat, zeggen we altijd. In principe redden we het wel, maar ik had wel zoiets van 'hoe gaan we dat de komende twee weken doen?' Als het twee weken is, dan kom ik er wel overheen denk ik."

Voor ouders breekt wat dat betreft een drukke periode aan, met alle ballen die inde lucht gehouden moeten worden. "Het is al zo'n raar jaar geweest en je wilt dat kinderen wel bijblijven op school. Je hebt je eigen werk, je hebt de kinderen ook gewoon thuis dus als je ze niet de hele tijd alleen op de iPad wilt hebben moet je ze ook aandacht schenken. Het voelt soms wel een beetje gestrest."

'We gaan beginnen!'

En als de juf even de verslaggever moet zijn? "Dan zeg ik: even zelfstandig werken, jullie kunnen het! En dan vraag ik die van 12 om even op die van 7 te letten."

Maar de eerste les gaat bijna beginnen. "Hij wil graag rekenen, dus pak je schriftje maar, dan gaan we beginnen!"