Ondanks het vuurwerkverbod moeten boa's aan de bak: "Even de tassen controleren"

's Middags om kwart voor een staat er een briefing op het programma. De boa's krijgen locaties te horen waar wellicht illegaal vuurwerk wordt afgestoken, zoals bijvoorbeeld schoolpleinen. Daarna gaan ze in koppels de straat op. Wij volgen boa Casper. "Het is nu wat rustiger, maar in de latere uren zien we meer zwaarder vuurwerk."

Net voor de briefing trof Casper nog een 14-jarige jongen aan met nitraten op zak. "Dat is gewoon niet toegestaan. Ik heb de keuze om hem strafrechtelijk te vervolgen en daar zit toch een strafblad aan vast. Ik weet niet wat die jongen wil studeren in de toekomst en zo'n strafblad achtervolgt hem een paar jaar. Dan maak ik echt een afweging. Bij deze jongen heb ik gekozen voor een HALT-verwijzing, met toestemming van z'n ouders. Zo heb ik het opgelost."

Rustiger dan normaal

Toch is het een stuk rustiger dan voorgaande jaren. Boa Casper treft vooral jonge kinderen aan met tasjes vol F1 vuurwerk. De schoolpleinen liggen vol met resten van wondertollen, knalerwtjes en kleine fonteintjes. De kinderen laten zonder aarzelen hun vuurwerk aan Casper zien. "Het is allemaal categorie 1 vuurwerk. Dat mogen ze het hele jaar afsteken", concludeert de ervaren boa.

Tot hij bij een flatgebouw aankomt met een aangrenzend grasveld. Casper hoort een enorme knal en ziet een grote rookpluim. Dat kan volgens hem maar één ding betekenen: illegaal vuurwerk. De jongens rennen weg. Casper roept om versterking via zijn portofoon. "Heel zwaar vuurwerk, echt niet normaal. Ze rennen nu het park in."

Hier scheiden onze wegen. Casper stapt in de auto en rijdt direct dichting het park. Binnen enkele minuten zijn er meerdere politieauto's op de melding afgekomen. Het lijkt met een sisser af te lopen, want de jongens zijn nergens meer te bekennen. En dan moet de avond nog beginnen. "We doen wat we kunnen."