Ook tweede verdachte schietpartij Zwolle op vrije voeten

De opsporingsdiensten laten een 24- jarige man vrij die was opgepakt voor betrokkenheid bij een schietpartij, afgelopen maandag in Zwolle. Eerder deze week werd ook een andere verdachte, een 26-jarige Zwollenaar, al op vrije voeten gesteld. Beide mannen blijven wel verdachten.

Dat meldt het Openbaar Ministerie desgevraagd aan RTV Oost. Het onderzoek naar de schietpartij is nog in volle gang, laat een woordvoerder weten. Vooralsnog zijn er geen andere aanhoudingen verricht.

Gericht geschoten

De schietpartij was afgelopen maandag aan de Klooienberglaan in de Zwolse wijk Holtenbroek. Volgens een getuige werd er geschoten, nadat er uit een auto was geroepen naar twee mannen op straat. Volgens de getuige is er gericht op elkaar geschoten.

De politie heeft lang naar sporen gezocht, maar weinig kunnen vinden. Er zijn geen kogels of hulzen gevonden. Niemand raakte gewond.

Onderwereldconflict

Of de schietpartij te maken heeft met een langdurig conflict in de Zwolse onderwereld is nog niet duidelijk. Dichtbij de plek waar maandag is geschoten, was het in oktober vorig jaar ook al raak. Toen werd een wit busje beschoten. Een van de inzittenden schoot toen terug. Die schietpartij past in een serie aanslagen die zijn gepleegd in de provinciehoofdstad. Twee bendes strijden er om de macht op de regionale drugsmarkt.