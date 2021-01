Kankergezwel blokkeert niertransplantatie 'opstandeling' Beunders, donor houdt nier langer

Hoeveel mensen die wachten op een donornier kunnen zeggen dat ze er één cadeau krijgen van een wildvreemde? Dat zijn er niet veel. Enschedeër René Beunders wel. Na de uitzending van het BNNVARA-programma Opstandelingen waarin hij werd geportretteerd, meldde Groninger Jerûn Dreves zich als donor. De transplantatie zou deze maand plaatsvinden. Zou, want recent werd bij Beunders longkanker ontdekt. Het gezwel is verwijderd en Beunders is ‘schoon’. Over twee jaar komt hij weer in aanmerking voor een transplantatie. Eén geluk: donor Jerûn Dreves houdt zijn nier beschikbaar.

Het is donderdagavond 25 juni. De vierde aflevering van het tweede seizoen van het BNNVARA-programma Opstandelingen staat volledig in het teken van het gevecht van René Beunders voor een humaner beleid voor bijstandsgerechtigden en mensen die gebruik maken van de Wmo in Enschede. In de aflevering komt naar voren dat de hoofdrolspeler ook vecht voor zijn gezondheid. Hij heeft hartproblemen en diabetes en zijn nieren hebben het begeven. In afwachting van een donornier moet hij zichzelf dagelijks dialyseren.

'Mooi verhaal voor jullie'

Vijf dagen later ontvangt de redactie van Opstandelingen een opmerkelijk bericht. "Gisteren is er op de redactie van ons programma ‘Opstandelingen’ iets onverwachts gebeurd waarvan ik denk dat het wel een mooi verhaal voor jullie is", schrijft communicatieadviseur Marieke van Heijst aan de redactie van RTV Oost. "Naar aanleiding van de uitzending over Enschede heeft een tv-kijker namelijk een nier aangeboden aan opstandeling René Beunders."

Lees hier het bericht zoals de redactie van BNNVARA dat kreeg:

"Ik heb zojuist Opstandelingen van afgelopen donderdag teruggekeken en met grote verwondering genoten van René Beunders. Om een lang verhaal kort te maken: ik heb verleden jaar in een nierdonatietraject gezeten, die op het laatste moment kwam te vervallen wegens antistoffen die de ontvangster had aangemaakt. Ik wil nog steeds graag een medelander helpen door mijn nier af te staan en omdat René nierpatiënt is, zou ik graag met hem in contact komen of ik voor hem een match ben. Ik hoop snel op respons."

Was getekend Jerûn Dreves uit Groningen.

Meteen een klik

De mannen spreken af. Er is meteen een klik. Dreves: "Hij heeft het hart op de juiste plaats. En met een nieuwe nier kan hij weer de energie en de kracht krijgen om door te gaan." Hij grinnikt: "Straks heeft hij naast z'n hart, ook nog een nier op de juiste plaats."

In de weken daarna maakt Beunders een spannende tijd door. Bij controle worden er twee verdachte plekjes gezien op zijn longen. Na maanden van onzekerheid komt er goed nieuws: beide vlekjes blijken onschuldig.

Er is een match

Niet veel later treffen beide mannen elkaar opnieuw. Ditmaal in het Erasmus UMC in Rotterdam. Daar worden de onderzoeken gedaan en zal, als alles goed gaat, de transplantatie plaatsvinden. Zes weken later heeft het ziekenhuis goed nieuws. Er is een match tussen Dreves en Beunders.

De blijdschap over de komende transplantatie is van korte duur. Ziekenhuis MST meldt zich: Eén van de twee vlekjes blijkt toch niet zo onschuldig.

Beunders ondergaat een zware operatie, waarbij een zogeheten lokale kankertumor wordt verwijderd. Hoewel hij na deze ingreep 'schoon' wordt verklaard, gaat hij er zelf niet meer van uit dat hij dit jaar nog een nieuwe nier krijgt.

Minimaal twee jaar

Terwijl hij herstelt van de longoperatie is er contact met het Erasmus UMC. Dan blijkt zijn vrees gegrond; de niertransplantatie wordt met minimaal twee jaar uitgesteld. Als hij na die periode nog steeds 'schoon' is, wordt het transplantatieproces opnieuw gestart.

Beunders heeft zich erbij neergelegd. Hij kan niet anders. Zijn donormaatje Jerûn laat hem in ieder geval niet in de steek. Die is bereid om twee jaar te wachten. "Die nier zit mij niet in de weg. Ik vind het vooral voor René heel erg heftig. Ik hoop dat hij over twee jaar nog gezond genoeg is."