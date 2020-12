Defensie: niet tien maar elf militairen naar Twente, starten morgen

Gisteren nog werd gecommuniceerd dat er tien militairen zouden komen en dat die militairen vandaag al zouden beginnen. Dat zei bestuurder Dick ten Brinke gisteren, die teleurgesteld constateerde dat het er veel minder waren dan waar op was gerekend. Ook omdat van de militairen die komen slechts vier een medische achtergrond hebben. De andere militairen kunnen slechts hand- en spandiensten verlenen.

Het is niet bekend wat de achtergrond van de elfde militair is. Alle militairen worden ingezet op de cohortafdeling van zorginstelling VVT Liberein in Enschede. "Deze ondersteuning wordt verleend op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid voor de strijd tegen COVID-19", aldus het ministerie van Defensie op Twitter.

Praktische redenen

In het verzorgingstehuis zullen de medewerkers van Defensie 'in burger' aan de slag gaan. "Wij werken in de in de kleding van de instellingen", antwoordt een medewerker van Defensie op een vraag onder een tweet van het ministerie. "Dat is naast de praktische reden die u aanhaalt, ook hygiënischer. Onze kleding is immers niet ontworpen op het werken in de zorg."

De medewerker van Defensie verwijst naar de vraag waarin wordt gesteld dat het beter zou zijn wanneer militairen in burger aan het werk gaan vanwege de omgang met dementerende ouderen.

Op een infographic heeft het ministerie van Defensie aangegeven waar sinds het uitbreken van de coronapandemie militairen worden ingezet.