Arjen Gerritsen over aantal helpende militairen: 'Druppel op een gloeiende plaat'

"We kunnen natuurlijk op onze klompen aanvoelen dat er geen duizend verpleegkundigen bij Defensie zijn. We zijn blij met alle hulp, maar dit is wel een druppel op een gloeiende plaat." Dat zegt plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente Arjen Gerritsen over de tien of elf militairen die vanaf morgen bijspringen in een verzorgingshuis in Enschede.

Minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie kondigde onlangs aan dat er duizend militairen in het hele land ingezet zouden worden om de zorg te ontlasten. "Als je als minister zegt dat er duizend beschikbaar zijn en dat blijken er maar 120 te zijn, dan zijn dat grote verschillen. Daardoor zijn verkeerde voorstellingen van zaken ontstaan", aldus Gerritsen.

Smachten om extra hulp

Gerritsen weet dat de zorg smacht om extra hulp. "Maar waar ze vooral om smachten is dat iedereen zich aan de contactregels houdt. Ik hoor verhalen van verpleegkundigen die na hun werk naar de Albert Heijn gaan en daar de mensen door elkaar heen zien krioelen. Daar begint het probleem."

Gerritsen vindt wel dat Defensie toch goed werk levert. "Defensie doet het al heel goed in het UMC in Utrecht. Ook wij als regio hebben profijt van wat er allemaal gebeurt in het centraal militair hospitaal daar."

Er zijn verkeerde voorstellingen van zaken ontstaan Arjen Gerritsen, Veiligheidsregio Twente

Persoonlijke titel

Op de vraag of zorgpersoneel niet eerder gevaccineerd moet worden dan nu de bedoeling is, reageert Gerritsen op strikt persoonlijke titel. "Iedereen kan aanvoelen dat personeel in de verpleging en de zorg zo snel mogelijk gevaccineerd moet zijn. Deze mensen moeten juist aan de slag kunnen blijven."

Terugblik op 2020

In het radioprogramma Afslag Oost blikte Gerritsen terug op 2020, het jaar dat veruit het "meest bijzondere" is uit zijn 18-jarige loopbaan als burgemeester. Het interview is hier vanaf minuut 42 te beluisteren.