Opnieuw auto in de brand gestoken in Enschede, brandweer blust ook autobranden in Almelo en Deventer

De brandweer heeft vanavond voor de tweede maal vandaag een brandende auto moeten blussen in Enschede. Aan de Ouverturestraat in Glanerbrug ging de 59e auto van dit jaar in Enschede in vlammen op, nadat eerder op de dag ook al aan de Roomweg een auto in brand stond.

De auto in Glanerbrug is met grote zekerheid veroorzaakt door vuurwerk, dat in de wagen is gegooid. De politie doet onderzoek naar de autobrand en hoopt op tips van getuigen en mogelijke camerabeelden.

Autobrand in Almelo

Ook in Almelo moest de brandweer in actie komen voor een autobrand. De brandende auto stond aan de Bornsestraat. Het motorcompartiment van de auto brandde volledig uit. Ook een deel van het interieur ging in vlammen op. De auto moet als verloren worden beschouwd.

De oorzaak van de autobrand is niet bekend. Het lijkt niet waarschijnlijk dat vuurwerk ten grondslag ligt aan het incident in Almelo.

Autobranden in Deventer

De brandweer moest in Deventer kort voor middernacht tweemaal uitrukken voor het blussen van een autobrand. Zowel aan het Spijkerpad als in de driehonderd meter verderop gelegen Tichlerstraat stonden met een tussentijd van enkele minuten twee auto's in brand. Het vuur is geblust, maar beide auto's liepen zware brandschade op..