Brandweer heeft het druk met blussen van uit de hand gelopen vreugdevuren

Vuurwerk afsteken rond de jaarwisseling, het mag niet. Toch wordt er overal in Overijssel in de aanloop naar het nieuwe jaar geknald en vuurpijlen afgestoken. Daarnaast lijkt in de provincie het ontsteken van vreugdevuren op Oudejaarsavond dit jaar een populair tijdverdrijf. De brandweer heeft het maar wat druk met het blussen van afvalbranden her en der.

Zo ging vanavond aan de Esdoornlaan in Vroomshoop rond kwart voor negen een sloopauto in vlammen op. De achterkant van een oude Mercedes bleek ruimte te bieden aan een snel uit de hand gelopen vreugdevuur, dat door de brandweer moest worden gedoofd om overslaan van het vuur naar gebouwen in de omgeving te voorkomen.

De politie doet onderzoek naar het in brand steken van de auto. Er was veel publiek op de been om de brand te bekijken.

Afvalbrand in Wierden

Op een parkeerplaats aan de Korianderhof in Wierden werd vanavond een berg afval in brand gestoken. De brandweer moest twee bluswagens inzetten om de afvalbrand te blussen. De politie wacht op medewerkers van de gemeente Wierden, die de rommel moeten weghalen om te voorkomen dat er opnieuw brandjes worden gesticht.

Eerder op de avond werd al een oude caravan in brand gestoken aan de Langewijk in Dedemsvaart en ging er een berg afval in vlammen op langs de Gronausestraat in Enschede.

Vreugdevuur voorkomen

Op de Patmossingel in Enschede was al flink wat hout en oude huismeubelen klaar gezet voor het ontsteken voor een groot vreugdevuur. Maar de gemeentewerkers waren er snel bij om dat te voorkomen en haalden het brandhout weg voordat de fik er in kon worden gezet.

Niet voorkomen kon worden dat een kunstwerk aan de Noordesmarkerrondweg in Enschede in brand werd gestoken en in vlammen opging. Het kunstwerk stond in de berm van de doorgaande weg.