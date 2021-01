Lichtshow in Enschede moest vuurwerk doen vergeten: 'Maar het weer zat een beetje tegen'

Op initiatief van Enschede Promotie was een drie uur durende lichtshow te zien, als alternatief op het vuurwerkverbod. "We willen de inwoners van Enschede heel graag iets geven", zegt Marieke ter Brugge van Enschede Promotie. "Het is een raar jaar geweest met corona. We willen het jaar goed afsluiten en uitkijken naar een nieuw begin."

Weer zit tegen

Vanaf de Alphatoren, het hoogste gebouw van Oost-Nederland, werd een kleurrijk lichtspel over de stad geworpen onder de noemer ‘Enschede Lights up 2021’. Enschedeërs konden vanuit hun eigen tuin of balkon de lichtshow volgen, zo was het idee. "Maar de lichtstralen komen niet zover als we hadden gehoopt, want het weer zit een beetje tegen", zegt Ter Brugge.

De lampen en lasers dienden als alternatief op het vuurwerkverbod. Dat verbod werd overigens niet door alle Enschedeërs braaf opgevolgd. Rond middernacht gingen er op tal van plekken in de stad vuurpijlen de lucht in.

Dit was de lichtshow in Enschede:

Innovatieve stad

Enschede wil zich profileren als innovatieve en creatieve stad. "Deze lichtshow past precies in dat plaatje", aldus Ter Brugge, die het lichtspektakel in samenwerking met de gemeente Enschede organiseerde.

Vanwege het slechte zicht als gevolg van mist was de licht- en lasershow niet overal goed te zien. Vanuit Roombeek, Boswinkel en De Braak kwamen geluiden dat er zelfs helemaal niets was te zien.