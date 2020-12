Lichtshow in Enschede moet vuurwerk doen vergeten: 'Maar het weer zit een beetje tegen'

Op de Alphatoren in Enschede is om half elf vanavond een begin gemaakt met een lichtshow, die het gemis aan vuurwerk in de stad moet doen vergeten. De aanwezige mist zorgt er wel voor dat het lichtspel minder goed is te zien dan de bedoeling was.

Op initiatief van Enschede Promotie is een drie uur durende lichtshow te zien, als alternatief op het vuurwerkverbod. "We willen de inwoners van Enschede heel graag iets geven", zegt Marieke ter Brugge van Enschede Promotie. "Het is een raar jaar geweest met corona. We willen het jaar goed afsluiten en kijken naar een nieuw begin."

Vanaf de Alphatoren, het hoogste gebouw van Oost-Nederland, wordt een kleurrijk lichtspel over de stad geworpen onder de noemer ‘Enschede Lights up 2021’. Enschedeërs kunnen vanuit hun eigen tuin of balkon de lichtshow volgen, zo is het idee. "Maar de lichtstralen komen niet zover als we hadden gehoopt, want het weer zit een beetje tegen", zegt Ter Brugge.

Innovatieve stad

Enschede wil zich profileren als innovatieve en creatieve stad. "Deze lichtshow past precies in dat plaatje", aldus Ter Brugge, die het lichtspektakel in samenwerking met de gemeente Enschede organiseerde.

De lichtshow duurt nog tot vannacht half twee.