Overijssel knalt er toch vrolijk op los, maar op meeste spoedposten blijft het rustig

Vooral vanuit de grote steden Enschede, Zwolle en Deventer kwamen berichten van vuurwerk dat "niet onderdoet voor andere jaren". In de Zwolse binnenstad gingen meerdere mensen de straat op om te proosten op het nieuwe jaar.

"Wij gingen toch even kijken of er nog iets te doen is", zeggen twee Zwollenaren:

Vuurwerkoverlast

Overigens was er ruim voor middernacht al in Overijssel op sommige plaatsen sprake van vuurwerkoverlast en onrust door groepen mensen die samenkwamen en vuurwerk afstaken. Met name vroeg op de avond klonken soms enorme knallen van illegale bommen.

Ook ontkwamen meerdere plaatsen in Overijssel deze jaarwisseling niet aan autobranden. In Enschede, Deventer, Vroomshoop en Almelo gingen meerdere wagens in vlammen op. Ook werden andere spullen in brand gestoken voor zogenoemde vreugdevuren.

In Enschede werd er flink op los geknald:

Enschede: weinig vuurwerkslachtoffers

Op de spoedpost van het MST in Enschede is het de hele avond al rustig vertelt arts Rein IJmker: "Vorig jaar hadden we een stuk of tien vuurwerkslachtoffers hier, nu om 2 uur 's nachts zitten we gelukkig pas op drie mensen met vuurwerkverwondingen." Het bleef ook de rest van de nacht rustig op de spoedpost. Er kwamen geen nieuwe vuurwerkslachtoffers bij, vertelt de arts vanmorgen om 8 uur op weg naar huis.

Arts Rein IJmker (Foto: RTV Oost)

"Het lijkt dat de maatregelen nu helpen om te zorgen dat we ons vanavond als ziekenhuis vooral op COVID kunnen richten. Ik maak me alleen nog zorgen om wat er over twee weken te zien is. Dan moet uit de cijfers blijken of mensen zich ook gehouden hebben aan het niet teveel bij elkaar op bezoek gaan met oud en nieuw."

Het is rustig op de spoedpost van het MST in Enschede

Zwolle: rustige nacht

Ook in Zwolle spreekt het personeel van de spoedeisende hulp van Isala van een rustige nacht. Een woordvoerder voegt daaraan toe dat er geen agressie of geweld was: "Dat is fijn voor de medewerkers en de druk op de zorg." Toch hebben ze we wat te doen gehad. Er kwamen vijf vuurwerkslachtoffers met brandwonden naar het ziekenhuis, onder wie een kind van jonger dan 15 jaar· Daarnaast werden drie dronken jongeren (onder wie een kind) naar de afdeling gebracht met een alcoholvergiftiging. Alle vuurwerkslachtoffers en de jongeren met een alcoholvergiftiging konden na behandeling naar huis.

Deventer: geen vuurwerkslachtoffers

Het Deventer ziekenhuis meldt dat het een heel rustige nacht was zonder ook maar een vuurwerkslachtoffer.

Almelo: toch drukte op de eerste hulp

Almelo laat een ander beeld zien. Daar was het op de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis een drukke nacht. Er kwam een vuurwerkslachtoffer met oogletsel binnen, een patiënt met letsel door carbid schieten en vijf patiënten met verwondingen door valpartijen als gevolg van overmatig alcoholgebruik. De eerste hulp behandelde verder een patiënt met de drug GHB en twee patiënten met letsel door agressie en steekincidenten.