Jaarwisseling in Overijssel: steekincident, explosie, branden en volop vuurwerk

Steekincident in Almelo

Bij een steekincident in de Resedastraat in Almelo is tijdens de jaarwisseling een persoon ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft niemand aangehouden. Het slachtoffer is volgens omstanders met een mes in het been gestoken.

Explosie in Deventer

Twintig woningen aan de Havezatelaan in Deventer zijn nieuwjaarsnacht beschadigd geraakt bij een explosie. Van veel woningen zijn de ruiten gesneuveld. Volgens de politie is er in de straat een zwaar stuk illegaal vuurwerk afgestoken. Er raakte niemand gewond.

De politie heeft een verdachte aangehouden en is een groot onderzoek begonnen.

Woningen beschadigd bij explosie in Deventer (Foto: News United / Rens Hulman)

Woningbrand in Deventer

Een woning aan de Cornelis Lelylaan in Deventer is tijdens de jaarwisseling in brand gevlogen, mogelijk als gevolg van vuurwerkvandalisme.

De woning zou zijn bestookt met vuurpijlen die werden afgeschoten door een groep overlast veroorzakende jongeren. De politie onderzoekt of er mogelijk vuurwerk bij het huis naar binnen is gegooid via de brievenbus.

Weer autobrand in Enschede

2021 is nog maar een paar uur oud en in Enschede is er weer een auto uitgebrand. Aan de Ploegstraat in de wijk Elferink-Heuwkamp ging een voertuig in vlammen op.

Over heel 2020 woedden er 59 autobranden in Enschede.

Autobrand aan Ploegstraat in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Staatsloterij valt in Zwolle

Een inwoner van Zwolle heeft de hoofdprijs uit de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij gewonnen. Omdat de Zwollenaar online een half lot had gekocht, heeft hij of zij 'slechts' recht op de helft. Dat is altijd nog 15 miljoen euro belastingvrij.

De andere helft van de hoofdprijs van 30 miljoen is in de wacht gesleept door iemand uit Tiel, die ook een half lot online had gekocht.

Overijssel knalt er alsnog flink op los

Ondanks het vuurwerkverbod is om middernacht in de hele provincie Overijssel toch nog flink geknald met vuurwerk. Op veel plaatsen was siervuurwerk te zien en waren harde knallen te horen.

Vooral vanuit de grote steden Enschede, Zwolle en Deventer kwamen berichten van vuurwerk dat "niet onderdoet voor andere jaren".

In Zwolle kwamen alsnog de nodige mensen naar de binnenstad:

Lichtshow in Enschede

Vanaf de Alphatoren in Enschede werd deze jaarwisseling een drie uur durende lichtshow gegeven. Het lichtspektakel moest het gemis aan vuurwerk in de stad doen vergeten. De aanwezige mist zorgde er wel voor dat het lichtspel minder goed te zien was.

Bekijk de lichtshow hieronder: