Veiligheidsregio Twente: rustige jaarwisseling, volgende week duidelijk of maatregelen effect hebben op besmettingen

De politie was voortdurend in de weer om mensen aan te spreken. Overdag werd de politie daarin door gemeentelijke handhavers bijgestaan. Hoewel het relatief rustig was, was er wel een aantal incidenten.

Niet anders dan 'normale' uitgaansavond

Het algemene beeld van de politie was dat het niet afweek van een normale uitgaansavond. In heel Twente zijn in totaal acht personen gearresteerd, waarvan twee naar aanleiding van een opstootje rond een vreugdevuur in Almelo. Hierbij is vuurwerk naar hulpverleners gegooid. Daarnaast waren er nog twee andere aanhoudingen in Almelo vanwege openbare dronkenschap en huiselijk geweld. Ook in Hengelo en Enschede waren aanhoudingen voor openbare dronkenschap, vernieling en belediging.

Lichtshow vanaf Alphatoren in Enschede als alternatief voor vuurwerk (Foto: News United/ Dennis Bakker)

Bij het carbidschieten zijn er geen grote incidenten geweest, politie en boa’s moesten wel een paar keer handhavend optreden. Er hebben zich verder geen grote ordeverstoringen voorgedaan. In een aantal gevallen is samen met de brandweer een vreugdevuur beëindigd. Wat de politie wel opviel was wel het aantal voertuigbranden.

'Slechts' enkele vuurwerkslachtoffers

Het aantal vuurwerkslachtoffers dat in de Twentse ziekenhuizen is behandeld was aanzienlijk lager dan vorig jaar. Vorig jaar werden er nog vijftien in het MST of ZGT behandeld. De ziekenhuizen hebben tot nu toe drie slachtoffers met vuurwerk- en twee met carbidletsel behandeld.

In de ziekenhuizen werden daarnaast nog tien slachtoffers gezien die op een andere dan aan de jaarwisseling gerelateerde manier gewond zijn geraakt. Het ging dan om verwondingen door geweld en door alcohol- en drugsmisbruik. De huisartsenposten in Twente hebben zeven vuurwerkslachtoffers gezien.

Brandweer rukte minder uit

De brandweer is in totaal 72 keer gealarmeerd, dat is fors minder dan vorig jaar toen de brandweer 129 keer moest uitrukken. In bijna alle gevallen ging het om kleine incidenten, zoals container- en afvalbrandjes. Grote incidenten deden zich in Twente niet voor.

Autobrand in Enschede (Foto: News United/ Dennis Bakker)

Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Twente Patrick Welman:

Ondanks dat niet overal het vuurwerkverbod is nageleefd hebben we het doel, de druk op de gezondheidszorg niet verder vergroten, zoals het nu lijkt redelijk tot goed weten te halen. Dat is fijn. Nu hopen dat de komende weken de besmettingscijfers en de bezetting ziekenhuizen gaan dalen. Daar doen we het immers voor.