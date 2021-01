Vooral brandjes tijdens relatief rustige jaarwisseling in IJsselland

In totaal kwamen er 194 meldingen binnen tijdens de jaarwisseling. Op basis van die meldingen moest de brandweer dus 37 keer uitrukken, 35 keer vanwege een brand. De helft daarvan waren buitenbrandjes.

Politie-inzet

Het grootste incident waar de politie voor in actie moest komen was de explosie van zwaar vuurwerk aan de Havezatelaan in Deventer. Daarbij raakten twintig huizen beschadigd. De verdachte die daarvoor is opgepakt, zou een straat verderop zijn betrapt toen hij met vuurwerk aan het 'knutselen' was.

Daarnaast was het in Deventer ook raak in de Veentunnel, daar staken jongeren vuurwerk af. Ook werden er autobanden en afval in brand gestoken.

Bekogeling

Ondanks dat de brandweer Deventer op Instagram meldde dat brandweerlieden bij het blussen van een vreugdevuur in de Enkstraat met vuurwerk zijn bekogeld, is daar volgens de veiligheidsregio niets over bekend.