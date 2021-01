Nieuwjaarsduik afgelast? Gerard duikt alsnog het (ijskoude) water in

Tijdens het ochtendgloren zijn de gevolgen van een koude nacht goed te zien: de autoruiten zijn dichtgevroren. Toch laat Gerard zich niet tegenhouden, hij moet en zal vandaag een nieuwjaarsduik nemen.

Een plas in het Tubbergse Haarle, dichtbij Reutum, is dé plek voor Gerard waar het moet gebeuren. "Het was koud. Er lag zelfs een laagje ijs op het water", beschrijft hij.

Zelfs deze omstandigheden kunnen hem niet van een frisse start van het jaar weerhouden. Gekleed in een zwart shirt en groene zwembroek rent hij het water in en neemt vervolgens een echte duik. Als Gerard met gestrekte armen en een grote glimlach het water uitrent, besluit hij nog een duik te nemen. "Nog één keer. Omdat het zó mooi is!"

De alternatieve duik was naar eigen zeggen geheel coronaproof, omdat Gerard alleen zijn vrouw had meegenomen. Zij legt het tafereel met haar telefoon vast.

Tijdens de duik komen er wandelaars voorbij. Een van hen wil zelfs een foto van Gerard maken. "Omdat zij niet zo'n bikkel in de familie had, zei ze me", vertelt hij lachend.

Twee duiken zijn voldoende voor Gerard. "Het is een aanrader voor iedereen. Het lichaam krimpt helemaal in elkaar door de kou. Dan kun je daarna lekker opwarmen bij de kachel. Het is gewoon mooi om te doen", besluit de opgelaten nieuwjaarsduiker.