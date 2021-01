Elf militairen aangekomen in Twente om zorg te ondersteunen

Ze zijn vandaag gearriveerd: de elf militairen die de zorg in Twente gaan ondersteunen. De nood is hoog in de verzorgings- en ziekenhuizen, omdat corona leidt tot veel patiënten en uitval onder het personeel. De militairen gaan helpen bij zorginstelling Liberein in Enschede waar ze vanmiddag welkom werden geheten door defensieminister Ank Bijleveld.

Het gaat om mannelijke en vrouwelijke militairen die aan de slag gaan op de cohortafdeling van het verpleeghuis waar kwetsbare ouderen liggen. Vier militairen hebben een medische achtergrond, de anderen niet. Zij kunnen hand- en spandiensten verlenen.

Bestuurder Dick ten Brinke van het verzorgingstehuis was teleurgesteld over het aantal militairen dat naar Enschede komt. Alle hulp is uiteraard welkom, maar Ten Brinke had meer militairen gewild en ook meer krachten met een medische achtergrond.

"We hebben uit de eerste coronagolf geleerd dat het makkelijker is om veel militairen op één plek aan het werk te hebben, in plaats van overal een paar. Dan pas kunnen we een grote groep zieken behandelen", zegt defensieminister Bijleveld daarover. "We doen wat we kunnen. Met beperkte groepen mensen kunnen we een goed resultaat bereiken."

Goed ontvangen

Vandaag zijn er drie militairen aan het werk. Ze draaien ochtend-, dag- en avonddiensten. "We zijn vanochtend goed ontvangen en er was gelijk een klik met het personeel. We konden dan ook gelijk aan de slag", vertelt een van de militairen.

Ondanks de extra handen is de nood nog hoog. "De hele zorgketen hangt aan elkaar en als je op één plek een probleem hebt, dan heb je dat in de hele keten. Dit betekent dus niet dat de druk op de zorg weg is", vertelt directeur Samantha Dinsbach van de GGD Twente.

Daarom roept Dinsbach nogmaals iedereen op zich aan de regels te houden. "Denk niet dat het probleem nu is opgelost. Houd je aan de regels!"