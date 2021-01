Boerderij omstreden varkenshouder Straathof in Mariënheem verkocht

Voor 2,5 miljoen euro stond 'ie te koop: de boerderij van varkensboer Adriaan Straathof in Mariënheem. Door de verkoop zijn de plannen voor een megastal aan de Nijverdalseweg van de baan. Raadslid Henny Lammers van BurgerBelangen Raalte reageert opgelucht: "We zijn ontzettend blij met deze situatie."

Ook omwonenden zullen opgelucht en blij zijn. In 2017 spanden vijf inwoners uit Mariënheem een rechtszaak aan tegen de komst van de megastal. Straathof, een varkenshouder met een beroepsverbod in Duitsland, kocht de boerderij in 2015 en kreeg van de gemeente Raalte toestemming om het bedrijf uit te breiden tot in totaal bijna 12.000 dieren.

Op 31 december getekend

"De stankoverlast en de gevaarlijke verkeerssituatie zijn onze belangrijkste bezwaren", zei inwoner Gerard Pleizier destijds. "Schoolkinderen fietsen hier straks op dezelfde route als al die vrachtwagens met varkens. Als we niet uitkijken gaan er doden vallen."

Tot aan de Raad van State werd er geprocedeerd om de uitbreiding van het bedrijf tegen te houden. Tevergeefs, want Sebava, het bedrijf van Straathof, mocht gewoon in het dorp aan de slag. Die zorgen zijn nu verleden tijd

Want de koper, ondernemer Henry Franken, heeft andere plannen met de boerderij. "De persoon die het gekocht heeft, wil het afbreken via een Rood voor Rood-regeling", aldus raadslid Henny Lammers. Hij noemt de verkoop 'een zege voor Mariënheem'. Op de laatste dag van 2020 zijn de handtekeningen gezet.

Kwaliteitsimpuls

Over die toekomstige plannen voor de varkensstal komt waarschijnlijk eind deze maand meer duidelijkheid. Volgens bemiddelaar Harry ten Have van Groenadviesbureau Ten Have, is geld niet de drijfveer. "Natuurlijk moeten de investeringen terugverdiend worden, maar uiteindelijk gaat het om mooie dingen maken." Ten Have en koper Franken zijn beiden zoon van een varkenshouder en erg betrokken bij het platteland.

Ten Have vervolgt: "Wat onze drive is? Uiteindelijk gaat het om een kwaliteitsimpuls voor de hele omgeving. De geur van een varkensbedrijf die over Mariënheem waaide, is sinds 31 december ten einde." Voor hoeveel geld de boerderij uiteindelijk verkocht is, is niet bekend. Maar volgens Lammers lag het aankoopbedrag onder de vraagprijs van 2,5 miljoen euro.

Stikstof

Doordat de varkenshouderij nu definitief stopt, komen er stikstofrechten vrij. "We krijgen daarvoor woonkavels in de plaats, waardoor we op andere locaties het landschap kunnen verrijken." Er zijn alsnog stikstofbelemmeringen door de N35 en geitenhouderijen in de buurt, dus de mogelijkheden zijn beperkt. "Maar het is een kwaliteitswinst van heb ik jou daar."

De boerderij zelf blijft voorlopig staan, omdat daar nog een ouder echtpaar woont. "Zij kunnen daar nog anderhalf jaar blijven wonen. Ze moeten de ruimte en tijd krijgen om een nieuw onderkomen te zoeken", zegt Lammers. Volgens het raadslid gaat koper Franken hen daarbij helpen.