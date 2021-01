Olst-Wijhe zit volgens wethouder Olthof financieel in 'a perfect storm'

Dat de gemeente Olst-Wijhe één van de duurste gemeenten is om in te wonen, is de schuld van het Rijk, zegt wethouder Hans Olthof. "Den Haag moet met meer geld over de brug komen."

Uit een inventarisatie van RTV Oost blijkt dat Olst-Wijhe in 2021 één van de duurste Overijsselse gemeenten is om te wonen. De woonlasten stijgen daar met gemiddeld 9 procent; onder meer door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) met 14,5 procent. Wethouder Hans Olthof is er niet blij mee. "We scoren graag hoog op andere lijstjes."

Enige knop

Hij wijst voor een verklaring naar politiek Den Haag. "Voor ons is het gemeentefonds de belangrijkste inkomstenbron. Daar krijgen we te weinig geld uit. Dat levert tekorten op bij met name de sociale voorzieningen en de jeugdzorg. Om die niet verder op te laten lopen, moeten we de woonlasten verhogen, dat is onze enige knop waar we aan kunnen draaien."

Olthof beaamt dat het vreemd is om tekorten op sociale uitgaven af te wentelen op woningeigenaren. "Dat voelt ook krom en we willen dat dit ook verandert. We gaan daarom kijken hoe we op andere uitgaven kunnen bezuinigen. We gaan snijden in voorzieningen. Er zijn geen heilige huisjes."

'Perfect storm'

Het is "een schrale troost" voor Olthof dat ook andere Overijsselse gemeenten in een slechte financiële positie verkeren. Dit komt niet alleen door de uitkeringen uit het gemeentefonds en tekorten op sociale voorzieningen, maar ook door de coronacrisis. "We zitten in 'a perfect storm'", vat Olthof de negatieve ontwikkelingen samen.

Vorig jaar dook de VVD-wethouder bij wijze van protest de IJssel in om aan te geven dat het water bij Olst-Wijhe aan de lippen staat. Een filmpje hiervan trok veel aandacht. "Het heeft veel views opgeleverd, maar weinig geld", concludeert Olthof.