Gert Huzink voor tiende keer van start in Dakar Rally: "Ons doel is top vijf"

"Het is eigenlijk wel heel bijzonder dat het evenement doorgaat omdat alles wordt afgelast", zei Huzink vanochtend in KlaarWakker. "Even werd het kritiek, want toen kwam er het bericht dat de grenzen van Saoedi-Arabië dicht gingen. Maar eigenlijk had de organisatie dat al getackeld door, met toestemming, eigen vliegtuigen te regelen. En daarna was het definitief dat we hier naartoe mochten."

Bubbel

"De eerste dagen moesten we hier in quarantaine. Van het land moet het twee dagen, maar wij hebben vier dagen gehad omdat we hier eerst nog weer getest moesten worden. Je mag dan de bivak in, maar je moet wel in je bubbel blijven. Ze zijn heel secuur en je wilt als team natuurlijk ook naleven, want als je corona krijgt moet je alsnog naar huis."

Goed getest

Huzink eindigde vorig jaar op plek 23 in het eindklassement. Hij heeft er vertrouwen in dat het dit jaar een stuk beter gaat: "Ik denk dat we, ondanks dat we geen wedstrijden hebben kunnen rijden dit jaar, in verhouding veel hebben getest. Ik denk dat we zeker van de Nederlandse teams het meest hebben getest, maar ten opzichte van onze buitenlandse collega's. Die testen gaven eigenlijk geen kik. We hebben toch weer veel veranderd aan de auto en dan is het altijd maar afwachten of het allemaal sterk genoeg is, of het allemaal heel blijft. En tijdens die testen bleek alles goed te zijn."

Tijdwinst

"De gewichtsverdeling is veel beter, de power is heel iets anders afgesteld. De gewichtsverdeling hebben we aangepast omdat hij vorig jaar soms wel raar stuiterde en we soms van het gas af moesten. Dat willen we eigenlijk niet en in die test bleek dat het veel tijdwinst opleverde. Dat moet ook blijken in de wedstrijd straks. De auto is veel stabieler en geeft meer vertrouwen."

Top vijf

Huzink hoopt dan ook mee te doen om de bovenste plekken: "Ons doel is top vijf, maar dat willen er heel veel. Het is een zwaar, concurrerend deelnemersveld. Zeker de top tien. Wat elk jaar natuurlijk belangrijk is, is een stukje geluk. Er zal niemand Dakar winnen zonder geluk. Het moet soms net even goed gaan. Ik ben ervan overtuigd dat het qua snelheid en hoe de truck zich tot nu toe houdt, een reëel doel is."

