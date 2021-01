Docu 'Het Jan van Staa-effect' morgenavond te zien op TV Oost

Ook in dit nieuwe jaar is Jan van Staa natuurlijk weer de huisanalist van RTV Oost. Om direct weer in de stemming te komen voor het restant van het voetbalseizoen zenden we morgen de documentaire 'Het Jan van Staa-effect' uit.

Van Staa nam in 2006 het stokje over van Rini Coolen als hoofdtrainer van FC Twente. Twente stond op dat moment op de dertiende plek op de ranglijst. Wat volgde onder Van Staa was een goed slot van het reguliere seizoen met een negende plek en een ticket voor de play-offs als beloning.

Europees voetbal

Daarin won Twente van FC Utrecht, maar was sc Heerenveen te sterk. Twente haalde wel Europees voetbal, want na winst op Vitesse mocht het deelnemen aan de Intertoto. De ommekeer van FC Twente na de komst van de nieuwe trainer heet in Enschede sinds die tijd 'Het Jan van Staa-effect'.

TV Oost

Morgenavond is de documentaire die erover gemaakt werd in twee delen te zien te zien op TV Oost. Het eerste deel begint rond de klok van 20.30 uur, het tweede een uur later.