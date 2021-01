Politie over brand Colmschate: "Slachtoffer had ook andere verwondingen dan door de brand"

Gewonde man door brandweer uit woning in Colmschate gehaald

Zowel de brandweer als de politie doen onderzoek in de woning in Colmschate in de gemeente Deventer waar eerder vanavond brand uitbrak. Volgens de Officier van Dienst van de politie had het slachtoffer 'ook andere verwondingen dan door de brand'. over de aard van de verwondingen zijn geen mededelingen gedaan.

Eerder vanavond brak brand uit in een appartement aan het Levensboompad in Colmschate. In het appartementencomplex, dat bestaat uit twee woonlagen, bevinden zich tien appartementen.

Zelf in veiligheid gebracht

De bewoner van het appartement waar brand uitbrak raakte gewond. De bewoners van de andere appartementen slaagden er in zichzelf in veiligheid te brengen. Daarbij belden zij ook bij hun buren aan om er zeker van te zijn dat iedereen veilig kon ontkomen.

Het slachtoffer is door de brandweer naar buiten gehaald en ter plaatse behandeld in afwachting van een ambulance. Het slachtoffer is niet alleen met verwondingen veroorzaakt door de brand naar het ziekenhuis gebracht, aldus de Officier van Dienst van de politie.

Geen mededelingen

Over de aard van de verwondingen wilde de Officier van Dienst geen mededelingen doen, enkel dan dat het ging om verwondingen anders dan door de brand.

De omstandigheden waaronder de brand is uitgebroken, worden onderzocht. Een forensisch opsporingsteam van de politie is ter plekke.

Onwonenden naar huis

De brandweer heeft verschillende metingen uitgevoerd. Voor de omwonenden is het weer veilig om naar huis terug te keren. Het appartement boven de brandende woning heeft rookschade opgelopen. Omdat er op het moment van de brand niemand aanwezig was in die woning heeft de brandweer de deur open gezaagd. .