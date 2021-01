Plastisch chirurg van privékliniek in Enschede: professionals moeten nu helpen in het ziekenhuis

Plastisch chirurg Michel Cromheecke roept artsen en verpleegkundigen van privéklinieken op om snel te gaan meehelpen in de overbelaste ziekenhuizen. De eigenaar van Zipper Clinics met een vestiging in Enschede gaat het zelf ook doen. Komende woensdag draait hij voor het eerst sinds twintig jaar weer mee op de eerste hulp van het ziekenhuis in Hardenberg. Met vlinders in de buik wellicht, "maar het is hard nodig", zegt de medicus.

Cromheecke roept in een artikel in het FD zowel ziekenhuisbestuurders als collega's in privéklinieken op een stap te zetten en gebruik te maken van de overcapaciteit die er nog is. "De ziekenhuizen hebben genoeg bedden, maar te weinig gekwalificeerde mensen. De patiënten moeten niet naar onze klinieken, maar wij moeten aan de slag in de ziekenhuizen", zegt de plastisch chirurg.

Hij maakt zich er zorgen over dat de kritisch planbare zorg niet kan doorgaan omdat de werkdruk en de uitval door ziekte in de reguliere ziekenhuizen te groot wordt als gevolg van de coronacrisis. Het niet door laten gaan van die planbare kritische zorg kan volgens de arts leiden tot permanente gezondheidsschade.

Leger inschakelen

Het leger inschakelen om de ziekenhuizen te ondersteunen is volgens Cromheecke geen goede oplossing. Het leger kan beter medisch en logistiek ondersteunen in verpleeghuizen, terwijl de ziekenhuizen nu juist keihard zitten te springen om geschoolde artsen, verpleegkundigen en operatiepersoneel van privéklinieken, redeneert hij.

De medicus stelt het scherp. Er lopen volgens hem in Nederland honderden cosmetische artsen rond die een dure overheidsopleiding hebben gevolgd, maar zich fulltime bezighouden met cosmetische behandelingen die niet onder de noemer 'medische zorg' vallen. Dat noemt hij een verspilling van professionals die we juist nu vanwege de coronacrisis zo hard nodig hebben in de ziekenhuizen.

De koepelorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) meldt dat concrete invulling van de steun aan ziekenhuizen al in volle gang is. "Men weet de klinieken te vinden voor overdracht van patiënten, maar ook is in deze zware tijden op de IC personele steun voortdurend aan de orde. Nu al zijn verpleegkundigen aangemeld voor diensten in ziekenhuizen."

[image:]

Vanuit de ziekenhuizen is nog niet gereageerd op de oproep van Cromheecke. Hij verwacht dat er medio deze week door ziekenhuisbestuurders en collega's in privéklinieken zal worden gereageerd.

Nederland telt volgens ZKN in privéklinieken 1.735 medisch specialisten.